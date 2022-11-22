Скарлетт Йоганссон- 38 років: яскраві образи знаменитої акторки на червоних доріжках

Сьогодні, 22 листопада, свій день народження святкує одна з найкрасивіших актрис Голлівуду - Скарлетт Йоганссон. За свою багаторічну кар'єру вона знялася в десятках фільмів, які були високо оцінені як глядачами, так і критиками. Йоганссонє лауреаткою премії BAFTA і премії "Тоні". 2014 року була нагороджена "Почесною премією Сезар", а також є дворазовою номінанткою на премію "Оскар".

Знаменитість народилася в Нью-Йорку в родині данця Карстена Йоганссона, архітектора, і домогосподарки єврейського походження Мелані Слоун. Крім Скарлетт у пари ще троє спільних дітей - дочка Ванесса, сини Едріан і Гантер. Мало хто знає, але Гантер - брат-близнюк Скарлетт і теж святкує сьогодні день народження. Ще у дівчини є старший єдинокровний брат Крістіан від попереднього шлюбу батька.

Мама постійно водила Скарлетт на всілякі кастинги - як в кіно, так і в рекламні ролики. 1992 року вона взяла участь у постановці під назвою "Софістика", де грала разом з Ітаном Гоуком. А ось зніматися в кіно Скарлетт почала в 9 років. У 11 талановита не на свій вік актриса вже з'являлася у фільмах з такими зірками як Шон Коннері.

У акторки величезна армія шанувальників, які відзначають не лише її талант, а й почуття стилю. Невисока Скарлетт, а її зріст усього 163 сантиметри, завжди сяє на червоних доріжках в стильних і дуже елегантних образах. Її сукні часто бувають досить легкими, з шовку або сатину, водночас чудово підкреслюють її струнку фігуру, нерідко прикрашені глибокими декольте і вирізами, також вона любить демонструвати вбраннями свої численні татуювання.

Її вечірні сукні часто однотонні і усипані стразами або розшиті паєтками. Образи Скарлетт доповнює елегантними зачісками і досить лаконічними прикрасами. Також для своїх виходів актриса вибирає сукні з високими розрізами.

У день народження знаменитості ми зібрали декілька яскравих образів, у яких вона з'являлася на червоних доріжках.

Скарлетт Йоганссон / Фото: Associated Press

Скарлетт Йоганссон / Фото: Associated Press

Скарлетт Йоганссон / Фото: Associated Press

Скарлетт Йоганссон / Фото: Associated Press

Скарлетт Йоганссон / Фото: Associated Press

Скарлетт Йоганссон / Фото: Associated Press

Скарлетт Йоганссон / Фото: Getty Images

Скарлетт Йоганссон / Фото: Getty Images

Скарлетт Йоганссон / Фото: Associated Press

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