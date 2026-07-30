Сказала "так": Медісон Бір показала, як бойфренд освідчився їй

Медісон Бір та Джастін Герберт, фото: instagram.com/madisonbeer

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27-річна співачка та модель Медісон Бір виходить заміж за свого бойфренди — квотербека НФЛ Джастіна Герберта. Як відбулася пропозиція, пара показала в Instagram.

Для цієї особливої миті 28-річний спортсмен обрав справді романтичне місце — мальовничий сад, що потопає у квітах, з панорамним видом на гори. Футболіст опустився перед коханою на одне коліно і зробив їй пропозицію руки і серця.

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Судячи з опублікованих кадрів, Медісон не змогла стримати емоцій і з радістю погодилася.

Медісон Бір та Джастін Герберт, фото: instagram.com/madisonbeer

Медісон Бір та Джастін Герберт, фото: instagram.com/madisonbeer

Медісон Бір та Джастін Герберт, фото: instagram.com/madisonbeer

«Познайомтеся з моїм нареченим», — лаконічно підписала серію знімків щаслива співачка, вперше продемонструвавши розкішну обручку з великим рідкісним діамантом.

Нагадаємо, роман Медісон Бір та квотербека НФЛ Джастіна Герберта розпочався у 2025 році. Незважаючи на публічний характер їхніх професій, закохані вважали за краще не афішувати свої стосунки, тому новина про заручини стала приємним сюрпризом для шанувальників пари.

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