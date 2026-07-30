ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
110
Час на прочитання
1 хв

Сказала "так": Медісон Бір показала, як бойфренд освідчився їй

Зіркова пара поділилася радісною новиною в мережі.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
Коментарі
Медісон Бір та Джастін Герберт, фото: instagram.com/madisonbeer

Медісон Бір та Джастін Герберт, фото: instagram.com/madisonbeer

27-річна співачка та модель Медісон Бір виходить заміж за свого бойфренди — квотербека НФЛ Джастіна Герберта. Як відбулася пропозиція, пара показала в Instagram.

Для цієї особливої миті 28-річний спортсмен обрав справді романтичне місце — мальовничий сад, що потопає у квітах, з панорамним видом на гори. Футболіст опустився перед коханою на одне коліно і зробив їй пропозицію руки і серця.

(гортайте вправо)

Судячи з опублікованих кадрів, Медісон не змогла стримати емоцій і з радістю погодилася.

Медісон Бір та Джастін Герберт, фото: instagram.com/madisonbeer

Медісон Бір та Джастін Герберт, фото: instagram.com/madisonbeer

Медісон Бір та Джастін Герберт, фото: instagram.com/madisonbeer

Медісон Бір та Джастін Герберт, фото: instagram.com/madisonbeer

Медісон Бір та Джастін Герберт, фото: instagram.com/madisonbeer

Медісон Бір та Джастін Герберт, фото: instagram.com/madisonbeer

«Познайомтеся з моїм нареченим», — лаконічно підписала серію знімків щаслива співачка, вперше продемонструвавши розкішну обручку з великим рідкісним діамантом.

Нагадаємо, роман Медісон Бір та квотербека НФЛ Джастіна Герберта розпочався у 2025 році. Незважаючи на публічний характер їхніх професій, закохані вважали за краще не афішувати свої стосунки, тому новина про заручини стала приємним сюрпризом для шанувальників пари.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
110
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie