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- Шоу-бізнес
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Сходила на баскетбольний матч: Кейт Гадсон показала папараці язика
Акторка любить відвідувати спортивні матчі.
Кейт Гадсон любить баскетбол, тому її часто можна побачити на матчах, де вона вболіває за улюблену команду. Цього разу акторка побувала на матчі між "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Міннесота Тімбервулвз" на Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі.
Побачивши, що її фотографують папараці, вона грайливо їм показала язика.
Одягнена Кейт була у кремовому жакеті, графітовому лонгсліві і чорних штанях-палацо із шкіряним поясом.
Лук Гадсон доповнила чорним замшевим взуттям на високих платформах і чорною стьобаною сумкою Chanel.
Нагадаємо, Кейт Гадсон у сукні з величезними бантами побувала на фешнцеремонії.