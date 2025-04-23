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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
130
Час на прочитання
1 хв

Сходила на баскетбольний матч: Кейт Гадсон показала папараці язика

Акторка любить відвідувати спортивні матчі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Кейт Гадсон

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон любить баскетбол, тому її часто можна побачити на матчах, де вона вболіває за улюблену команду. Цього разу акторка побувала на матчі між "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Міннесота Тімбервулвз" на Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі.

Побачивши, що її фотографують папараці, вона грайливо їм показала язика.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Кейт Гадсон / © Getty Images

Одягнена Кейт була у кремовому жакеті, графітовому лонгсліві і чорних штанях-палацо із шкіряним поясом.

 Лук Гадсон доповнила чорним замшевим взуттям на високих платформах і чорною стьобаною сумкою Chanel.

Нагадаємо, Кейт Гадсон у сукні з величезними бантами побувала на фешнцеремонії.

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Дата публікації
Кількість переглядів
130
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