Сходила на баскетбольний матч: Кейт Гадсон показала папараці язика

Кейт Гадсон / © Getty Images

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Кейт Гадсон любить баскетбол, тому її часто можна побачити на матчах, де вона вболіває за улюблену команду. Цього разу акторка побувала на матчі між "Лос-Анджелес Лейкерс" і "Міннесота Тімбервулвз" на Crypto.com Arena у Лос-Анджелесі.

Побачивши, що її фотографують папараці, вона грайливо їм показала язика.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Одягнена Кейт була у кремовому жакеті, графітовому лонгсліві і чорних штанях-палацо із шкіряним поясом.

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Лук Гадсон доповнила чорним замшевим взуттям на високих платформах і чорною стьобаною сумкою Chanel.

Нагадаємо, Кейт Гадсон у сукні з величезними бантами побувала на фешнцеремонії.