Сходила на шопінг: дівчину Леонардо Ді Капріо помітили у Венеції з покупками

Вітторія Черетті / © Getty Images

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Дівчина йшла вулицею у Венеції і розмовляла телефоном, не звертаючи уваги на цікаві погляди перехожих та на фотографів.

Вона була одягнена в легку літню сукню в квітковий принт із зав’язками на ліфі, яку доповнила білими балетками на зав’язках і білою сумкою у стилі East-West. Такі сумки також відомі, як сумка-такса або сумка-пенал — це трендова модель з витягнутою горизонтальною формою, ширина якої значно більша висоти. Назва East-West походить від пропорцій сумки, які нагадують горизонтальну орієнтацію між сходом і заходом.

Вітторія Черетті / © Getty Images

Днем раніше Вітторію Черетті помітили з її бойфрендом Леонардо Ді Капріо у водному таксі. Пара вирушала на одну з вечірок у межах весілля Джеффа Безоса та Лорен Санчес. Того вечора модель була одягнена у вечірню сукню від Dolce & Gabbana з галтером, декольте, спідницею-русалкою і квітковими прикрасами.

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Вітторія Черетті / © Getty Images

Ді Капріо був у костюмі, а також заховав обличчя за кепкою.

Леонардо Ді Капріо (в кепці) та Вітторія Черетті / © Getty Images