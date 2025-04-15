Сходила на шопінг у відомий магазин: папараці заскочили Діану Крюгер на вулиці

Діана Крюгер / © Getty Images

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Акторка німецького походження Діана Крюгер потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Її сфотографували після шопінгу в магазині ZARA — Діана йшла з великим брендованим пакетом руці.

Того дня вона вирішила одягнутися у чорно-білі кольори. На акторці був комбінезон із деніму, який вона поєднала з футболкою. Також вона носила шкіряну оверсайз куртку, гостроносі туфлі, а через плече в неї висіла сумка Chanel з торочкою. Волосся вона розпустила і була без макіяжу.

Діана Крюгер / © Getty Images

Буквально кількома днями раніше Крюгер також помітили на світському заході. Вона відвідала презентацію окулярів від бренду Christian Louboutin, а сама була одягнена у приталену червону сукню від бренду The New Arrivals, вартість якої 965 євро. Це яскраве вбрання акторка носила з мереживними колготками.

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Діана Крюгер / © Getty Images

Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Associated Press Діана Крюгер і Норман Рідус / © Getty Images Діана Крюгер / © Associated Press Діана Крюгер / © Associated Press Діана Крюгер / © Associated Press Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Associated Press Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер і Норман Рідус / © Getty Images Діана Крюгер / © Getty Images Діана Крюгер / © Getty Images