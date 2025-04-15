- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 229
- Час на прочитання
- 1 хв
Сходила на шопінг у відомий магазин: папараці заскочили Діану Крюгер на вулиці
Вона стильна як у звичайному житті, так і на світських вечірках.
Акторка німецького походження Діана Крюгер потрапила під приціл папараці у Нью-Йорку. Її сфотографували після шопінгу в магазині ZARA — Діана йшла з великим брендованим пакетом руці.
Того дня вона вирішила одягнутися у чорно-білі кольори. На акторці був комбінезон із деніму, який вона поєднала з футболкою. Також вона носила шкіряну оверсайз куртку, гостроносі туфлі, а через плече в неї висіла сумка Chanel з торочкою. Волосся вона розпустила і була без макіяжу.
Буквально кількома днями раніше Крюгер також помітили на світському заході. Вона відвідала презентацію окулярів від бренду Christian Louboutin, а сама була одягнена у приталену червону сукню від бренду The New Arrivals, вартість якої 965 євро. Це яскраве вбрання акторка носила з мереживними колготками.