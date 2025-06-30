Сходили разом на базар: модель Барбару Палвін помітили з чоловіком під час покупок

Барбара Палвін із чоловіком на шопінгу / © Getty Images

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31-річна модель Барбара Палвін з’явилася 29 червня на вулиці у Лос-Анджелесі зі своїм чоловіком — актором Діланом Спроусом. Пара разом відвідала фермерський ярмарок, де купила ягоди та фрукти.

Красуня, яка прославилася як одна із зірок бренду Victoria’s Secret, одягла для походу по продукти білу сорочку, широкі сині джинси, а також зручні кросівки. Образ вона доповнила сумкою-хобо чорного кольору від Mansur Gavriel та сонцезахисними окулярами. Волосся Барбара заплела у дві косички. Ділан одягнувся у подібному стилі, оскільки на ньому була сорочка темно-синього кольору, коричневі котонові штани, кросівки та окуляри. Також актор віз у руці зручну сумку на колесах, у якій були їхні із Барбарою покупки.

Барбара Палвін із чоловіком / © Getty Images

Нагадаємо, що також неодноразово на ярмарку в Каліфонії фотографували акторку Дженніфер Гарнер, яка сама ходить по покупки. Вона одна з небагатьох зірок, які не соромляться з’являтися на вулиці у повсякденному одязі, без зачісок, макіяжу та за звичайними справами.

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Дженніфер Гарнер / © Getty Images