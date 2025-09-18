Сховала живіт під сорочкою: вагітна модель Жасмін Тукс продемонструвала стильний повсякденний образ

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

34-річна американська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Жасмін Тукс — вагітна вдруге. Свій цікавий стан вона не стала приховувати, а навпаки, часто показує в Мережі свої «вагітні» луки.

Так, на нових фото вона позує в простому, але стильному образі. На дівчині біла класична сорочка з однією кишенею, чорні вільні штани і чорні шльопанці. Її аутфіт завершують стильні сонцезахисні окуляри та велика сумка-шопер. Волосся Жасмін зібране в тугий низький пучок.

До слова, Тукс уже виховує з чоловіком — виконавчим директором Snapchat, сином віцепрезидента Еквадору Хуаном Девідом Борреро — доньку Міу Вікторію, яка народилася 23 лютого 2023 року. «Ми хотіли дати доньці ім’я, що буде сильним, але й дуже жіночним. Міа Вікторія — це віддзеркалення надії, краси та внутрішньої сили», — розповіла якось в інтерв’ю Жасмін.

Раніше, нагадаємо, Жасмін Тукс підкреслила вагітний живіт обтислою сукнею.