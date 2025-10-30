Сховалася за балахоном: юна модель Ліла Мосс вийшла на червону доріжку у вбранні трендового бренду

Ліла Мосс / © Associated Press

Британська «непо-бейбі» — 23-річна модель Ліла Мосс — відвідала церемонію вручення премії WSJ Magazine Innovator Awards, яка відбулася в Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку.

На заході вона сяяла в мінісукні чорного кольору від трендового бренду Khaite, яку той представив у колекції весна-літо 2026. Вартість такого вбрання — 4900 доларів. Верх сукні Ліли був об’ємним, зі складками і нагадував балахон, а ось мініспідниця обтискала її стегна і підкреслювала довгі ноги.

Своє незвичайне вбрання вона доповнила тільки лаконічною зачіскою, макіяжем у стилі тренду «клін-герл», а також чорними туфлями від Christian Louboutin.

Нагадаємо, що Ліла — дочка британської супермоделі Кейт Мосс, і вона активно будує кар’єру. Нещодавно дівчина брала участь у показі Victoria’s Secret Fashion Show, де продемонструвала сіре боді з лінійки Pink, що орієнтована на юну аудиторію.

