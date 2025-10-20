Сховала обличчя під тканиною і одягли багато прикрас: Кім Кардашян викликала фурор вбранням від Maison Margiela

Кім Кардашян / © Associated Press

У Лос-Анджелесі відбувся п’ятий щорічний галавечір Музею Американської кіноакадемії, на якому збирали кошти на його виставки та освітні ініціативи. На гламурний захід завітало понад сотня зірок, які демонстрували свої ефектні вбрання, взуття та прикраси від відомих брендів.

Традиційно особливу увагу до себе привернула телезірка і бізнеследі Кім Кардашян, яка знову обрала вбрання з дебютної колекції Гленна Мартенса для Модного дому Maison Margiela.

Кім Кардашян / © Associated Press

Це було ефектне, креативне вбрання, яке також поєднувало в собі театральність з футуристичними конструкціями, що стали головною темою модної розповіді вечора. Образ зірки включав структурний ліф з відстібними рукавами-накидками та вуаль, що повністю закривала обличчя й потилицю Кардашян.

Тканина на голові була підкреслена розкішним багатоярусним кольє-чокером зі смарагдами і діамантами. Її обличчя було лише злегка видно крізь тканину, зібрану на маківці маленькими складками. Ця маска — не вигадка Кім, а частина вбрання, що показав бренд. Maison Margiela експериментував із різними масками з тканини впродовж багатьох років, тож Кім просто вирішила одягти одне із творінь бренду, а не відмовлятися від нього. Так її образ не мав нудного вигляду, а привертав увагу й епатував, а це те, що вона так любить.

Кім Кардашян / © Associated Press

Також у Кім була зачіска з дуже довгим розпущеним хвилястим волоссям.

Помічниця допомагає Кім і тримає її за руку / © Associated Press

Раніше Кардашян вже одягала вбрання від Maison Margiela. Наприкінці літа вона підкорила Венецію в ефектному вбранні сірого кольору, в якому нагадувала скульптуру.

Кім Кардашян у вбранні від Maison Margiela на заході у Венеції / © Instagram Кім Кардашян

Але найбільше її закрите обличчя нагадало лук від Balenciaga чорного кольору, в якому зірка з’явилася на Met Gala 2021.

Кім Кардашян на Met Gala 2021 / © Associated Press