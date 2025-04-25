Схожа на принцесу: співачка Кері Андервуд у мерехтливій сукні від українського бренду виступила на шоу

Керрі Андервуд / © Getty Images

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Американська співачка Керрі Андервуд виступила на телешоу American Idol, присвяченому Великодню.

На сцені зірка з'явилася у ніжному образі, у якому була схожою на справжню принцесу. На ній була персиково-рожева мерехтлива корсетна сукня максі від українського бренду OKSANA MUKHA.

© Getty Images

Вбрання було прикрашене паєтками, мало пишні рукави з воланами і пікантне декольте.

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Андервуд зробила акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах, нюдовий манікюр, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, а руки – каблучками з камінням.

Нагадаємо, Керрі Андервуд потрапила до об’єктивів папараці у чорному костюмі, повністю розшитий срібними паєтками, з глибоким вирізом.