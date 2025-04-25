- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 77
- Час на прочитання
- 1 хв
Схожа на принцесу: співачка Кері Андервуд у мерехтливій сукні від українського бренду виступила на шоу
42-річна артистка у стилі кантрі обрала для своєї появи на сцені красиве вбрання від бренду OKSANA MUKHA.
Американська співачка Керрі Андервуд виступила на телешоу American Idol, присвяченому Великодню.
На сцені зірка з'явилася у ніжному образі, у якому була схожою на справжню принцесу. На ній була персиково-рожева мерехтлива корсетна сукня максі від українського бренду OKSANA MUKHA.
Вбрання було прикрашене паєтками, мало пишні рукави з воланами і пікантне декольте.
Андервуд зробила акуратне укладання, макіяж із акцентом на очах, нюдовий манікюр, прикрасила вуха золотими сережками-кільцями, а руки – каблучками з камінням.
Нагадаємо, Керрі Андервуд потрапила до об’єктивів папараці у чорному костюмі, повністю розшитий срібними паєтками, з глибоким вирізом.