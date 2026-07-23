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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
161
Час на прочитання
1 хв

Схожі, але зовсім різні: брати-близнюки Білл і Том Кауліци з Tokio Hotel з’явилися разом у Берліні

Зірки Tokio Hotel знову вийшли разом на червону доріжку.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Білл і Том Кауліц

Білл і Том Кауліц / © Getty Images

Брати-близнюки Білл і Том Кауліци відвідали прем’єру третього сезону свого реалітішоу «Кауліц і Кауліц». Захід відбувся у кінотеатрі Delphi Filmpalast в Берліні.

Брати хоча й схожі, але смак мають зовсім різний. Якщо Том любить стримані та прості речі і для офіційних заходів обирає класичний стиль з сорочкою та костюмом, то Білл — яскрава особистість, яка хоче свята і демонструє свою любов до гламуру одягом.

Білл і Том Кауліци / © Getty Images

Білл і Том Кауліци / © Getty Images

На заході у Німеччині брати були в улюблених луках — Том у костюмі і лоферах, а Білл у прозорій накидці-сукні з лелітками, шортах і чоботах креативного дизайну.

Але поки брати рекламували свій серіал у Берліні, дружина Тома — супермодель Гайді Клум — відпочивала на пляжі, звідки ділилась відео з шанувальниками.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
161
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