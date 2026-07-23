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- Шоу-бізнес
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Схожі, але зовсім різні: брати-близнюки Білл і Том Кауліци з Tokio Hotel з’явилися разом у Берліні
Зірки Tokio Hotel знову вийшли разом на червону доріжку.
Брати-близнюки Білл і Том Кауліци відвідали прем’єру третього сезону свого реалітішоу «Кауліц і Кауліц». Захід відбувся у кінотеатрі Delphi Filmpalast в Берліні.
Брати хоча й схожі, але смак мають зовсім різний. Якщо Том любить стримані та прості речі і для офіційних заходів обирає класичний стиль з сорочкою та костюмом, то Білл — яскрава особистість, яка хоче свята і демонструє свою любов до гламуру одягом.
На заході у Німеччині брати були в улюблених луках — Том у костюмі і лоферах, а Білл у прозорій накидці-сукні з лелітками, шортах і чоботах креативного дизайну.
Але поки брати рекламували свій серіал у Берліні, дружина Тома — супермодель Гайді Клум — відпочивала на пляжі, звідки ділилась відео з шанувальниками.