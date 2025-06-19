Схожі на маму: Том Бреді показав своїх підрослих дітей від супермоделі Жизель Бундхен

Том Бреді з дітьми / © Том Брэди/Instagram

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47-річний відомий спортсмен, гравець в американський футбол Том Бреді показав у своєму Instagram серію фото з подорожі Японією, Нідерландами та Німеччиною, в яку він вирушив у компанії своїх дітей — 15-річного сина Бенджаміна і 12-річної доньки Вівіан, мамою яких є супермодель Жизель Бундхен.

Тато з дітьми провели цікаво час у Японії. Вони відвідали тренування з боротьби сумо, приміряла хаками — кімоно самураїв, відвідала кафе, в якому мешкають маленькі їжачки, і фотографувалися біля пам’яток.

Бенджамін — син Тома Бреді і Жизель Бундхен / © Том Брэди/Instagram

Том Бреді з дітьми / © Том Брэди/Instagram

Том Бреді з дітьми / © Том Брэди/Instagram

Вівіан — дочка Тома Бреді і Жизель Бундхен / © Том Брэди/Instagram

Вівіан похизувалася своєю покупкою — суперпопулярною зараз іграшкою Лабубу.

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Том Бреді з дочкою Вівіан / © Том Брэди/Instagram

Діти дуже підросли і стали схожими на свою зіркову маму.

Том Бреді з дітьми / © Том Брэди/Instagram

А в Німеччині та Нідерландах Бреді з дітьми сходили на футбольний матч, відвідали деякі музеї, каталися каналом на човнах в Амстердамі та малювали графіті.

Том Бреді з дітьми / © Том Брэди/Instagram

Том Бреді з сином / © Том Брэди/Instagram

Том Бреді з дітьми / © Том Брэди/Instagram

Том Бреді з сином / © Том Брэди/Instagram

Діти Тома Бреді / © Том Брэди/Instagram

Зазначимо, Том Бреді та Жизель Бундхен познайомилися 2006 року через спільних знайомих. Тоді футболіст вже зустрічався з іншою — акторкою Бріджіт Мойнеген, яка до того ж була вагітна. Незважаючи на це спортсмен і супермодель продовжили свої стосунки та одружилися у лютому 2009-го. Розлучилася пара у жовтні 2022-го.

А нещодавно 44-річна Жизель Бундхен стала мамою втретє. Батьком дитини є її бойфренд — 35-річний інструктор з джиу-джитсу Гоакім Валенте. З чоловіком модель зустрічається із червня 2023 року.

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Жизель Бундхен

Жизель Бундхен / © Associated Press Жизель Бундхен / © Associated Press Жизель Бундхен / © Associated Press Жизель Бундхен / © Associated Press Жизель Бундхен / © Associated Press Жизель Бундхен / © Associated Press Жизель Бундхен / © Associated Press Жизель Бундхен / © Associated Press Жизель Бундхен / © Associated Press Жизель Бундхен / © Getty Images