Шоу-бізнес
169
1 хв

Схожий на батька: Гейлі Бібер поділилася милим знімком сина

Обличчя дитини зірка, як і раніше, не показує публіці.

Юлія Кудринська
Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

29-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode Гейлі Бібер опублікувала у своєму Instagram рідкісне фото свого сина — однорічного Джека Блюза, батьком якого є 32-річний співак Джастін Бібер.

Джек — син Гейлі та Джастіна Бібера / © Instagram Гейлі Бібер

Джек — син Гейлі та Джастіна Бібера / © Instagram Гейлі Бібер

Хлопчик зображений зі спини — пара приховує обличчя дитини, як і багато інших знаменитостей. Він одягнений у світлу куртку і шорти. Світловолосий Джек у такому одязі дуже схожий на свого батька — Джастін теж любить одягатися в такому стилі.

Зазначимо, син Гейлі та Джастіна Бібера — Джек Блюз — народився 22 серпня 2024 року. Цікаво, що перше ім’я дитини «Джек» обрано на честь батька Джастіна Бібера Джеремі Джека — вони продовжили традицію імен з ініціалами JB. Друге ім’я «Блюз» — відсилання до музичної складової життя Джастіна.

Раніше, нагадаємо, Гейлі Бібер одягла провокаційну сукню на світський захід. Зірка вирішила підтримати тренд на вінтаж і вибрала вбрання, створене 20 років тому.

Гейлі Бібер на фотографіях папараці (24 фото)

