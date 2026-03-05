Схожий на батька: Гейлі Бібер поділилася милим знімком сина

Гейлі Бібер / © Instagram Гейлі Бібер

29-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode Гейлі Бібер опублікувала у своєму Instagram рідкісне фото свого сина — однорічного Джека Блюза, батьком якого є 32-річний співак Джастін Бібер.

Джек — син Гейлі та Джастіна Бібера / © Instagram Гейлі Бібер

Хлопчик зображений зі спини — пара приховує обличчя дитини, як і багато інших знаменитостей. Він одягнений у світлу куртку і шорти. Світловолосий Джек у такому одязі дуже схожий на свого батька — Джастін теж любить одягатися в такому стилі.

Зазначимо, син Гейлі та Джастіна Бібера — Джек Блюз — народився 22 серпня 2024 року. Цікаво, що перше ім’я дитини «Джек» обрано на честь батька Джастіна Бібера Джеремі Джека — вони продовжили традицію імен з ініціалами JB. Друге ім’я «Блюз» — відсилання до музичної складової життя Джастіна.

