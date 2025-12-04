Схожий на неї: Кейт Вінслет позувала на червоній доріжці з сином, який теж підкорює кіноіндустрію

- Дата публікації
Відома акторка та її син вийшли на публіку, щоб презентувати світу свою спільну роботу. Для обох це буд важливий день.
У Лондоні відбулася прем’єра фільму «Прощавай, Джун», ставшого режисерським дебютом відомої акторки Кейт Вінслет, у якому вона також зіграла головну роль.
50-річна акторка прийшла на захід зі своїм сином 21-річним Джо Андерсом, який пішов стопами батьків і розпочав кар’єру в кіноіндустрії — він є автором сценарію до цього фільму. Мама та син позували на заході обійнявшись.
Акторка одягла чорну сукню Elie Saab, яка була надзвичайно елегантною та жіночною і дуже їй личила. У вбрання були короткі рукави, глибоке декольте, шлейф та широкий пояс із золотою пряжкою. Волосся Вінслет зібрала у низький пучок, а також одягла золоті лаконічні прикраси. Джо одягнув класичний костюм із білою сорочкою і відмовився від краватки.
Але не тільки Джо вирішив реалізувати себе у кіноіндустрії, а й дочка зірки. Старшу дитину Кейт звати Міа Тріплтон і вона вже досягла значних успіхів у роботі та знімається не лице у кіно, а у серіалах. Нещодавно Міа навіть отримала нагороду «Акторка-прорив».
Кейт Вінслет має трьох дітей від різних шлюбів. Джо Андерс народився у другому шлюбі акторки з режисером Семом Мендесом. Раніше вона три роки була у стосунках з режисером Джеймсом Тріплтоном, від якого народила дочку Мію. Від 2012 року Кейт Вінслет одружена з мільйонером Недом Рокнроллом, у них є син Беар.