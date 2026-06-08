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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
367
Час на прочитання
1 хв

Схудла Глое Кардашян у білизняній сукні з мереживом з’явилася у Монако

Папараці зазнімкували 41-річну зірку реаліті в компанії сестри в Монте-Карло.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
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Кім і Глое Кардашян

Кім і Глое Кардашян / © Getty Images

Глое Кардашян разом із своєю сестрою Кім Кардашян приїхала до Монте-Карло на гран-прі Монако «Формули-1», щоб підтримати бойфренда Кім — британського автогонщика Льюїса Гамільтона.

У другий день гоночного вікенду Глое одягла білизняну сукню міді кольору шампань, яка ідеально підкреслила її схудлу фігуру. Вбрання було оздоблене білим мереживом у зоні декольте й на подолі, а також мало бретельки.

Кім і Глое Кардашян / © Getty Images

Кім і Глое Кардашян / © Getty Images

Аутфіт зірка реаліті доповнила прозорими мюлями та молочною сумкою з крокодилячим принтом. У неї було розпущене волосся, макіяж з нюдовою помадою і французький манікюр. На обличчя Глое наділа окуляри з коричневими лінзами, а шию прикрасила делікатним золотим ланцюжком із діамантовим хрестиком.

Нагадаємо, автогонщик Льюїс Гамільтон, святкуючи своє друге місце на гран-прі Монако, облив Кім Кардашян шампанським.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
367
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