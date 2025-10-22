- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 568
- Час на прочитання
- 1 хв
Схудла й помолоділа: 59-річна Джанет Джексон вперше за тривалий час вийшла в світ
Сестра Майкла Джексона стала гостею благодійного заходу в Каліфорнії.
Співачка і молодша сестра Майкла Джексона — Джанет Джексон — відвідала благодійний галаконцерт «Зірки», який відбувся в готелі «Беверлі Гілтон» у Беверлі-Гіллз. Це перший вихід артистки за тривалий час, і варто зазначити, що вона має зараз схудлий і помолоділий вигляд.
Джексон була одягнена в чорну асиметричну сукню з довгими рукавами і високою горловиною, яка спереду була короткою, а ззаду — довгою зі шлейфом. На ній також були чорні капронові колготи і високі чорні гостроносі чоботи на шпильках.
Джанет зробила гарну об’ємну зачіску з локонами, макіяж із бежево-коричневими блискучими тінями, пишними віями та бежевим блиском на губах. Вуха артистка прикрасила діамантовими сережками, а руки — діамантовими каблучками.
Нагадаємо, Джанет Джексон на галаконцерт Gatsby Gala прийшла у всьому чорному: шовковій сукні, пальті з хутряною обробкою, капелюсі та рукавичках. Лук вона доповнила перлинним намистом.