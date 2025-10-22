Схудла й помолоділа: 59-річна Джанет Джексон вперше за тривалий час вийшла в світ

Джанет Джексон / © Associated Press

Реклама

Співачка і молодша сестра Майкла Джексона — Джанет Джексон — відвідала благодійний галаконцерт «Зірки», який відбувся в готелі «Беверлі Гілтон» у Беверлі-Гіллз. Це перший вихід артистки за тривалий час, і варто зазначити, що вона має зараз схудлий і помолоділий вигляд.

Джанет Джексон / © Associated Press

Джексон була одягнена в чорну асиметричну сукню з довгими рукавами і високою горловиною, яка спереду була короткою, а ззаду — довгою зі шлейфом. На ній також були чорні капронові колготи і високі чорні гостроносі чоботи на шпильках.

Джанет Джексон / © Associated Press

Джанет зробила гарну об’ємну зачіску з локонами, макіяж із бежево-коричневими блискучими тінями, пишними віями та бежевим блиском на губах. Вуха артистка прикрасила діамантовими сережками, а руки — діамантовими каблучками.

Реклама

Джанет Джексон / © Associated Press

Джанет Джексон / © Associated Press

Нагадаємо, Джанет Джексон на галаконцерт Gatsby Gala прийшла у всьому чорному: шовковій сукні, пальті з хутряною обробкою, капелюсі та рукавичках. Лук вона доповнила перлинним намистом.