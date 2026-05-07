Схудла на 27 кілограмів Lizzo позувала в білому бікіні
Зірка часто хизується в Мережі своїми новими формами.
38-річна американська співачка-реперка Lizzo опублікувала у своєму Instagram пляжне фото. Зірка позувала стоячи у воді. На ній було біле бікіні.
Після значної втрати ваги — а вона скинула 27 кг — реп-виконавиця часто носить вбрання, які підкреслюють її нові форми.
Співачка помітно змінилася зовні завдяки комплексному підходу до здоров’я і способу життя. За її словами, вона зробила ставку на дефіцит калорій, збалансоване харчування і регулярні тренування, працюючи разом з особистим кухарем і тренерами.
До спортивного режиму Lizzo увійшли інтенсивні кардіонавантаження, силові вправи і пілатес, які допомогли не тільки знизити вагу, а й поліпшити витривалість і загальне самопочуття. Також співачка скоротила споживання солодкого і почала уважніше ставитися до раціону.
Lizzo відверто розповідала, що на ранньому етапі використовувала препарат "Оземпік" для контролю апетиту. Однак, за її словами, ключову роль у її трансформації зіграли саме дисципліна, послідовність і зміна повсякденних звичок.
