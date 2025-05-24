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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
2 хв

Схудла на 4 кілограми: Тіна Кароль у стильних луках від українських брендів похизувалася стрункою фігурою у новому кліпі

Артистка дуже сумлінно готувалася до знімань нового кліпу. Вона щодня тренувалася і дотримувалась власної унікальної дієти.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Тіна Кароль

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Тіна Кароль презентувала новий кліп на іронічну, легку емоційно та гротескну пісню «Балкони».

Народний жарт «На ображених балкони падають» Тіна перетворила у хіт, який ще до релізу став вірусним у TikTok. «Ця історія — про вибір: образитися чи усміхнутися», — зазначила артистка.

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Знімання кліпу відбулися на території тепличного комплексу — одного з найбільших виробників троянд в Україні, де є понад 20 гектарів квітів. Підрізана троянда — це візуальний символ того, що кожного разу, коли «любимо, але мимо» (ця фраза є хуковою у композиції), ми обрізаємо й власні надії і віру в щире, наївне кохання.

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

У новій відеороботі Тіна продемонструвала два стильних образи від українських брендів, в яких похизувалася стрункою, красивою фігурою і накачаним пресом.

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Спочатку Кароль постає у костюмі кольору хакі від бренду TG Botanical. Вбрання з еластичною 3D зібраною текстурою складалося з кроптопу та асиметричної мініспідниця з бретелями з одного боку. Його зірка скомбінувала із зеленими босоніжками з квітковим принтом і на шпильках.

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Інший лук із пастельним принтом був від бренду the COAT by Katya Silchenko. Він складався з кроптопу на бретельках, лосин із імітацією білизни і високих чобіт на шпильках.

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Зірка зробила свою улюблену зачіску «Мальтінка» («Мальвінка») і ніжний макіяж із рожевою помадою.

Кароль готувалася до знімань, як до спортивного марафону, схуднувши на 4 кілограми. Протягом тижня Тіна щодня тренувалась: 40 хвилин стрибків на скакалці і 15 хвилин у планці. Вона також дотримувалась власної унікальної дієти, побудованої за принципом контролю інсулінового індексу. Основним її продуктом було українське сало.

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Режисеркою кліпу стала Ната Курган, яка вже неодноразово співпрацювала з Тіною Кароль. Саме вона знімала кліпи на такі суперхіти, як «Троянди», «Стерва», «Дзвони», «Ми», «Що ти наробила» і «Відчиняю». Автор композиції «Балкони» — Іван Клименко.

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Тіна Кароль / © Пресслужба Тіни Кароль

Пісня «Балкони» доступна на всіх стримінгових платформах.

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