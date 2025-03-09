Скільки коштує лук народної артистки: Ніколас Карма зустрів Оксану Пекун на вулицях Львова

Блогер Ніколас Карма зустрів на вулицях Львова народну артистку України Оксану Пекун. Він поцікавився у співачки, скільки коштує її лук.

Зірка мала стильний вигляд у чорному стьобаному пальті, персиковому джемпері і чорних широких штанях. Аутфіт вона доповнила хусткою з яскравим принтом, взуттям на грубій підошві, чорною сумкою з крокодилячим тисненням і синьою валізою.

"Валізка – на розпродажі 1500 гривень. Це (пальто – прим.ред.) – десь 3000 гривень", – сказала співачка.

Вона також додала, що сумку від українського бренду їй подарувала донька Ліда, яка придбала її орієнтовно за 1500 гривень. А взута зірка була у черевики від Guess – вартістю до 100 доларів чи євро.

Ніколас пригадав, як Оксана Пекун у 2015 році дала йому можливість запрем'єрити свою пісню "Мамо, я живий" в ефірі телепрограми "Фольк-music", за що він їй дуже вдячний.

А ще народна артистка заспівала у кадрі свій хіт "Я така ще молода". Карма їй підспівував.

Оксана Пекун і Ніколас Карма/Instagram Оксани Пекун

Крім того, Оксана Пекун запросила Ніколаса на свій концерт у Львові, який відбудеться 13 березня у центрі Довженка.

Нагадаємо, Оксана Пекун 14 березня у Тернополі виступить із концертом "Я така ще молода", присвяченим тридцятирічному ювілею її творчості, а 15 березня – у Вінниці.

Читайте також: