Скільки коштує лук народної артистки: Ніколас Карма зустрів Оксану Пекун на вулицях Львова

Блогер дізнався, скільки коштує образ народної артистки України.
Блогер Ніколас Карма зустрів на вулицях Львова народну артистку України Оксану Пекун. Він поцікавився у співачки, скільки коштує її лук.
Зірка мала стильний вигляд у чорному стьобаному пальті, персиковому джемпері і чорних широких штанях. Аутфіт вона доповнила хусткою з яскравим принтом, взуттям на грубій підошві, чорною сумкою з крокодилячим тисненням і синьою валізою.
"Валізка – на розпродажі 1500 гривень. Це (пальто – прим.ред.) – десь 3000 гривень", – сказала співачка.
Вона також додала, що сумку від українського бренду їй подарувала донька Ліда, яка придбала її орієнтовно за 1500 гривень. А взута зірка була у черевики від Guess – вартістю до 100 доларів чи євро.
Ніколас пригадав, як Оксана Пекун у 2015 році дала йому можливість запрем'єрити свою пісню "Мамо, я живий" в ефірі телепрограми "Фольк-music", за що він їй дуже вдячний.
А ще народна артистка заспівала у кадрі свій хіт "Я така ще молода". Карма їй підспівував.
Крім того, Оксана Пекун запросила Ніколаса на свій концерт у Львові, який відбудеться 13 березня у центрі Довженка.
Нагадаємо, Оксана Пекун 14 березня у Тернополі виступить із концертом "Я така ще молода", присвяченим тридцятирічному ювілею її творчості, а 15 березня – у Вінниці.
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