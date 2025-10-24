- Дата публікації
Зірки і мода
104
2 хв
Скільки коштують годинники Джорджини Родрігес: приголомшлива колекція прикрас нареченої Роналду
Вартість аксесуарів з коллекції красуні шокує.
Джорджина Родрігес — не акторка чи відома супермодель — вона кохана одного із найвідоміших футболістів сучасності, але її любов до розкоші і гламуру, зробили з неї одну із найобговорюваніших особистостей сучасності.
Окрім приголомшливої обручки, яку Кріштіану Роналду подарував коханій на заручини, у Джорджини також неймовірна колекція годинників, приголомшливу вартість яких помітив Чед Александр.
Отож, пропонужмо подивитись, чим хизується у своїх соцмережах багатійка.
Золотий Rolex Day-Date 36 із жовтого золота, прикрашений райдужними дорогоцінними каменями та повністю всипаний діамантами.
Вартість — 140 тисяч доларів.
Діамантовий Jacob & Co Brilliant Skeleton Northern Light.
Вартість — 94 тисячі доларів.
Cartier Panthère із потрійним браслетом.
Вартість — 35 тисяч доларів.
Patek Philippe Twenty 4 у рожевому золоті.
Вартість — 48 тисяч доларів.
Райдужний Hublot або Rolex GMT-Master II.
Вартість — 80 тисяч доларів.
Rolex GMT-Master II із діамантовим оздобленням.
Вартість — 565 тисяч дорларів.
Richard Mille — це RM 007-01.
Вартість — 350 тисяч доларів.
Rolex Day-Date 36 із жовтого золота та діамантів, але з приголомшливим циферблатом із бірюзового каменю.
Вартість — 110 тисяч доларів.
Audemars Piguet Royal Oak із рожевого золота, інкрустований діамантами.
Вартість — 170 тисяч доларів.
Chopard — амбасадоркою якого вона є.
Вартість — 180 тисяч доларів.
Casio G-Shock із білого золота.
Вартість — 15 тисяч доларів.