Зірки і мода
104
2 хв

Скільки коштують годинники Джорджини Родрігес: приголомшлива колекція прикрас нареченої Роналду

Вартість аксесуарів з коллекції красуні шокує.

Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес

Джорджина Родрігес — не акторка чи відома супермодель — вона кохана одного із найвідоміших футболістів сучасності, але її любов до розкоші і гламуру, зробили з неї одну із найобговорюваніших особистостей сучасності.

Окрім приголомшливої обручки, яку Кріштіану Роналду подарував коханій на заручини, у Джорджини також неймовірна колекція годинників, приголомшливу вартість яких помітив Чед Александр.

Отож, пропонужмо подивитись, чим хизується у своїх соцмережах багатійка.

Золотий Rolex Day-Date 36 із жовтого золота, прикрашений райдужними дорогоцінними каменями та повністю всипаний діамантами.

Вартість — 140 тисяч доларів.

Годинник Джорджини Родрігес

Годинник Джорджини Родрігес

Діамантовий Jacob & Co Brilliant Skeleton Northern Light.

Вартість — 94 тисячі доларів.

Годинник Джорджини Родрігес

Годинник Джорджини Родрігес

Cartier Panthère із потрійним браслетом.

Вартість — 35 тисяч доларів.

Годинник Джорджини Родрігес

Годинник Джорджини Родрігес

Patek Philippe Twenty 4 у рожевому золоті.

Вартість — 48 тисяч доларів.

Годинник Джорджини Родрігес

Годинник Джорджини Родрігес

Райдужний Hublot або Rolex GMT-Master II.

Вартість — 80 тисяч доларів.

Годинник Джорджини Родрігес

Годинник Джорджини Родрігес

Rolex GMT-Master II із діамантовим оздобленням.

Вартість — 565 тисяч дорларів.

Годинник Джорджини Родрігес

Годинник Джорджини Родрігес

Richard Mille — це RM 007-01.

Вартість — 350 тисяч доларів.

Годинник Джорджини Родрігес

Годинник Джорджини Родрігес

Rolex Day-Date 36 із жовтого золота та діамантів, але з приголомшливим циферблатом із бірюзового каменю.

Вартість — 110 тисяч доларів.

Годинник Джорджини Родрігес

Годинник Джорджини Родрігес

Audemars Piguet Royal Oak із рожевого золота, інкрустований діамантами.

Вартість — 170 тисяч доларів.

Годинник Джорджини Родрігес

Годинник Джорджини Родрігес

Chopard — амбасадоркою якого вона є.

Вартість — 180 тисяч доларів.

Годинник Джорджини Родрігес

Годинник Джорджини Родрігес

Casio G-Shock із білого золота.

Вартість — 15 тисяч доларів.

Годинник Джорджини Родрігес

Годинник Джорджини Родрігес

104
