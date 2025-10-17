ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
87
1 хв

Скільки коштує лук народної артистки: Ніколас Карма зустрів Катерину Бужинську у стильному вбранні у Львові

Блогер дізнався, скільки коштує образ народної артистки України.

Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Катерина Бужинська

Ніколас Карма зустрів на вулицях Львова народну артистку Катерину Бужинську і заслуженого артистка України Михайла Грицкана у центрі Львова. Блогер поцікавився в артистів, скільки коштують їхні луки.

Катерина продемонструвала стильний монохромний образ у вбранні кольору слонової кістки від українського бренду Bestiya, вартістю 18 тисяч гривень.

На ній був костюм із екошкіри, який складався з вкороченого жакета і прямої спідниці міді, водолазка з високою горловиною, рукавички, чорні капронові колготи і чорні гостроносі туфлі на шпильках за 200 євро.

Катерина Бужинська

Аутфіт співачка доповнила зачіскою з локонами, яскравим макіяжем і довгими чорними сережками.

Михайло був одягнений у класичне коричневе пальто, коричневий світшот, чорні штани і взутий у чорні туфлі. Лук артист доповнив окулярами від Cartier, вартості яких він не знає, адже це подарунок.

Наостанок зустрічі Катерина і Михайло заспівали на камеру пісню «Україна — це ми».

Нагадаємо, Катерина Бужинська презентувала драматичну пісню «Вириваюсь з любові».

87
