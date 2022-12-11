Скинула 10 кг: учасниця шоу "Холостяк-12" показала фігуру у білизні після схуднення

Учасниця 12-го сезону реалітішоу "Холостяк" – круп'є Ліза Кондрашевська – показала в Instagram результати свого схуднення. Дівчина майже за рік скинула 10 кілограмів.

Вона опублікувала фотоколаж, який складається із знімків її фігури у білизні до схуднення і після з різних ракурсів.

Дівчина зізналася, що зараз вона важить 49 кілограмів і дуже цим задоволена.

"Мінус 10 кг. Фото зліва було зроблено в січні 2022 року. Я тоді нещодавно повернулася зі зйомок проекту "Холостяк". Тіло моє було не в найкращому стані, тому що за рік до цього у мене будо порушення харчової поведінки. Наслідки помітні навіть за якістю шкіри. Я роблю це фото перед початком програми С9.

Тоді за 9 днів я схудла майже на 4 кг. Це було початком. Адже на програмі організм перезапускається, і в подальшому легко зберігати та знижувати вагу завдяки новим корисним навичкам та контролю харчування.

Скажу одразу, спортом я займаюся дуже рідко. Але люблю багато ходити. Гарсінія знизила мій апетит (а це на пів відра менше їжі, ніж раніше) і цього мені було достатньо, щоб продовжувати знижувати вагу.

9 днів тому з вагою 52 кг я знову розпочала програму С9. І також дуже задоволена результатом. Сьогодні моя вага 49,8 кг. Але це не головне. Я відчуваю легкість, з’явилося дуже багато енегрії, шкіра почала сяяти.

Не залежно від результату, хочете ви худнути, чи ні, я рекомендую всім проходити таку програму 1-2 рази на рік. На програмі відбувається регенерація ваших клітин, за рахунок чого ви подовжуєте своє життя та його якість. До речі, дивіз програми - виглядай краще, почувай себе краще!" – поділилася Ліза.

У коментарях фоловери дівчини зазначають, що до схуднення вона мала кращий вигляд.

"Не знаю, але мені здається, що була чудова фігура і худнути не було сенсу", "Мені одній здається що зліва привабливіше і спокусливіше???", "Даремно худнули, ліворуч маєте набагато кращий і молодший вигляд. До того ж худнути так різко не можна, навіщо ви це пропагуєте?" – написали підписники.

Нагадаємо, у сьомому випуску шоу "Холостяк-12" Ліза сама виявила бажання піти з проєкту. Таке рішення вона зробила після побачення з головним героєм Алексом Топольським. Дівчина зрозуміла, що чоловік її не розуміє і у них різні погляди на життя. Алекс був здивований таким рішенням Лізи, але він вирішив її не тримати і відпустив додому.

До речі, на церемонії троянд Єлизавета продемонструвала стильний образ у білосніжній сукні на тонких бретельках і з торочкою. Аутфіт вона доповнила білим капелюхом і чоботами на підборах.

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