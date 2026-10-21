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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
122
Час на прочитання
2 хв

Скопіювала бірюзовий колір волосся та пірсинг: Кім Кардашян переодяглася у свою доньку на Геловін

Зірка шокувала шанувальників своїм образом на свято.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

45-річна учасниця реалітішоу, бізнесвумен, інфлюенсерка та акторка — Кім Кардашян — здивувала незвичайним образом на Геловін. Зірка перевтілилася у свою 13-річну доньку Норт Вест і настільки точно відтворила її стиль, що деякі користувачі соцмереж спочатку прийняли Кім за підлітка.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім поділилася фотографіями свого перевтілення в Instagram. Для костюма вона обрала довгу бірюзово-блакитну перуку, драматичний макіяж з акцентом на очі, накладні вії та імітацію пірсингу на обличчі й руках. Образ доповнили чорна футболка з принтом, смугастий лонгслів, масивний сріблястий ланцюг із підвіскою у вигляді черепа та довгі нігті з готичним 3D-дизайном.

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Instagram Кім Кардашян

Кардашян також скопіювала характерні пози доньки для фотографій. На одному з кадрів вона прикриває рот рукою — цей жест часто використовує Норт у своїх публікаціях.

«Геловін-2026», — лаконічно підписала знімки зірка.

Перетворення оцінили й близькі Кім. Її сестра Кортні залишила коментар «Близнюки!», а мама Кріс Дженнер назвала цю ідею дуже веселою.

Останніми місяцями стиль дівчинки активно обговорюють у соцмережах через яскраво-блакитне волосся, накладні пірсинги та готичні аксесуари. Раніше Норт відповідала критикам, які називали її образ надто похмурим, і просила не судити про людину за зовнішністю. Кім, зі свого боку, пояснювала, що дозволяє доньці експериментувати зі стилем, хоча й встановлює певні обмеження.

Норт Вест / © Associated Press

Норт Вест / © Associated Press

Норт Вест / © Associated Press

Норт Вест / © Associated Press

Зазначимо, Кім Кардашян виховує чотирьох дітей від колишнього чоловіка, репера Кан’є Веста: Норт, Сейнта, Чикаго та Псалма.

Нагадаємо, раніше Кім Кардашян зізналася, скільки нянь допомагає їй виховувати чотирьох дітей.

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