- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 181
- Час на прочитання
- 1 хв
Скопіювала культову блакитну сукню: кохана автогонщика прийшла на бал у вбранні Грейс Келлі
Дівчина вирішила відтворити одну з найвідоміших суконь, яку носила Грейс Келлі в кіно.
Зірка TikTok Александра Сент-Мле зараз у стосунках з відомим автогонщиком із Монако Шарлем Леклером. 12 липня пара разом відвідала 76-й Бал Червоного Хреста, який відбувся у князівстві на Лазуровому узбережжі.
Для цього заходу Александра підготувалася по-особливому і замовила блакитну сукню з шовку — точну копію сукні Грейс Келлі, яку та носила ву детективному фільмі Альфреда Гічкока «Впіймати злодія».
Авторкою сукні Грейс Келлі була американська художниця з костюмів Едіт Гед. За свою довгу кар’єру в Голлівуді вона 35 разів була номінована на премію Американської кіноакадемії та стала лауреаткою «Оскара» вісім разів.
Александра ж замовила вбрання в ательє Антуана Герена в Парижі. Воно повністю створене за фігурою дівчини. Деталями виробництва Герен поділився у соцмережах.
Однак блогерка не єдина, хто відтворив це вбрання. Також надихалася образом Келлі і принцеса Діана — небесно-блакитну сукню вона одягала на Каннський кінофестиваль 1987 року. У свою сукню вона вирішила закласти особливий зміст і підкреслити вбранням важливість кіноподії, а також віддати шану знаменитій акторці, яка згодом стала однією з найвідоміших королівських осіб у світі — княгині Монако Грейс Келлі.