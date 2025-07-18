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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
1 хв

Скопіювала культову блакитну сукню: кохана автогонщика прийшла на бал у вбранні Грейс Келлі

Дівчина вирішила відтворити одну з найвідоміших суконь, яку носила Грейс Келлі в кіно.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Александра Сент-Мле та Шарль Леклер

Александра Сент-Мле і Шарль Леклер / © Getty Images

Зірка TikTok Александра Сент-Мле зараз у стосунках з відомим автогонщиком із Монако Шарлем Леклером. 12 липня пара разом відвідала 76-й Бал Червоного Хреста, який відбувся у князівстві на Лазуровому узбережжі.

Для цього заходу Александра підготувалася по-особливому і замовила блакитну сукню з шовку — точну копію сукні Грейс Келлі, яку та носила ву детективному фільмі Альфреда Гічкока «Впіймати злодія».

Александра Сент-Мле і Шарль Леклер / © Getty Images

Александра Сент-Мле і Шарль Леклер / © Getty Images

Авторкою сукні Грейс Келлі була американська художниця з костюмів Едіт Гед. За свою довгу кар’єру в Голлівуді вона 35 разів була номінована на премію Американської кіноакадемії та стала лауреаткою «Оскара» вісім разів.

Грейс Келлі у фільмі «Впіймати злодія» / © Скриншот з відео / © скриншот з відео

Грейс Келлі у фільмі «Впіймати злодія» / © Скриншот з відео / © скриншот з відео

Грейс Келлі у фільмі «Впіймати злодія» / © Скриншот з відео / © скриншот з відео

Грейс Келлі у фільмі «Впіймати злодія» / © Скриншот з відео / © скриншот з відео

Александра ж замовила вбрання в ательє Антуана Герена в Парижі. Воно повністю створене за фігурою дівчини. Деталями виробництва Герен поділився у соцмережах.

Однак блогерка не єдина, хто відтворив це вбрання. Також надихалася образом Келлі і принцеса Діана — небесно-блакитну сукню вона одягала на Каннський кінофестиваль 1987 року. У свою сукню вона вирішила закласти особливий зміст і підкреслити вбранням важливість кіноподії, а також віддати шану знаменитій акторці, яка згодом стала однією з найвідоміших королівських осіб у світі — княгині Монако Грейс Келлі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
181
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