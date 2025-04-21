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- Шоу-бізнес
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Скопіювала культовий образ Брітні Спірс і заперечує це: співачка Тайла опинилася у дивній ситуації
Вбрання однозначно було відсиланням до того, яке Брітні носила 24 роки тому, але новоспечена артистка це заперечує.
23-річна співачка Тайла виступила на музичному фестивалі Coachella, який традиційно відбувся у Каліфорнії. Однак вбрання дівчини привернуло більше уваги, ніж її пісня та виступ. Річ у тім, що Тайла скопіювала один із найкультовіших образів Брітні Спірс.
На співачці було зелене бюстьє, яке вона носила в поєднанні з дуже короткими джинсовими шортами, прикрашеними бісером і торочкою. Також до цього образу вона додала багато прикрас і розпустила волосся, зробивши недбале укладання.
Брітні, яка увійшла в історію попкультури, як одна з найуспішніших і найпопулярніших виконавиць, носила 2001 року на VMA таке саме вбрання, тільки більш гламурне, оскільки на її коротких шортах був декор зі стразами та камінням, також каміння було на зеленому бюстьє.
Багато хто порівняв ці два образи, але співачка Тайла відреагувала на це, заявивши, що не надихалася Брітні.
«Люблю її, але мені просто здалося, що вбрання було крутим… жодного натхнення», — написала вона у Twitter.