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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
1 хв

Скопіювала культовий образ Брітні Спірс і заперечує це: співачка Тайла опинилася у дивній ситуації

Вбрання однозначно було відсиланням до того, яке Брітні носила 24 роки тому, але новоспечена артистка це заперечує.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Тайла та Брітні Спірс

Тайла та Брітні Спірс / © Getty Images

23-річна співачка Тайла виступила на музичному фестивалі Coachella, який традиційно відбувся у Каліфорнії. Однак вбрання дівчини привернуло більше уваги, ніж її пісня та виступ. Річ у тім, що Тайла скопіювала один із найкультовіших образів Брітні Спірс.

Тайла / © Getty Images

Тайла / © Getty Images

На співачці було зелене бюстьє, яке вона носила в поєднанні з дуже короткими джинсовими шортами, прикрашеними бісером і торочкою. Також до цього образу вона додала багато прикрас і розпустила волосся, зробивши недбале укладання.

Тайла / © Getty Images

Тайла / © Getty Images

Брітні, яка увійшла в історію попкультури, як одна з найуспішніших і найпопулярніших виконавиць, носила 2001 року на VMA таке саме вбрання, тільки більш гламурне, оскільки на її коротких шортах був декор зі стразами та камінням, також каміння було на зеленому бюстьє.

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Багато хто порівняв ці два образи, але співачка Тайла відреагувала на це, заявивши, що не надихалася Брітні.

«Люблю її, але мені просто здалося, що вбрання було крутим… жодного натхнення», — написала вона у Twitter.

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Getty Images

Брітні Спірс / © Associated Press

Брітні Спірс / © Associated Press

Брітні Спірс / © Associated Press

Брітні Спірс / © Associated Press

Брітні Спірс / © Associated Press

Брітні Спірс / © Associated Press

Брітні Спірс / © Associated Press

Брітні Спірс / © Associated Press

Брітні Спірс / © Associated Press

Брітні Спірс / © Associated Press

Брітні Спірс / © Associated Press

Брітні Спірс / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
217
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