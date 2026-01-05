ТСН у соціальних мережах

Шоу-бізнес
154
2 хв

Скопіювала культовий образ з "Оскара": Аріана Гранде зачарувала світ рожевою сукнею-кейпом

Акторка надихнулась дизайном, який підкорив світ майже 57 років тому.

Юлія Каранковська
Аріана Гранде

Аріана Гранде / © Associated Press

Коли акторка та співачка Аріана Гранде вийшла на червону доріжку заходу Critics Choice Awards, то світ просто завмер у захваті, а все через її ніжно-рожеву сукню від бренду Alberta Ferretti, яку для неї створили на замовлення.

Захід розпочав церемонію нагородження, адже зовсім скоро на нас чекають дві головні нагороди року — «Золотий глобус» та «Оскар». Аріана та її новий стиліст Лоу Роуч вирішили вже зараз заявити про себе, адже акторка, ймовірно, сподівається отримати номінації й на цих заходах. Її рожева сукня неймовірно сяяла, бо була прикрашена стразами Swarovski.

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Також вбрання було двошаровим — нижня сукня була із атласної тканини, а ось верхня накидка була із легкого напівпрозорого фатина.

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Цей приголомшливий образ, здається, є відсиланням до сукні американської акторки та співачки Даян Керролл, яку вона одягала на 41-шу церемонію вручення премії «Оскар» 1969 року. Це був, безперечно, один із найгарніших образів «Оскара» всіх часів.

Даян Керролл / © Getty Images

Даян Керролл / © Getty Images

Однак сукні акторок не є ідентичними, можна помітити, що вони виконані з різних тканин, у вбрань різне декольте, а також не схожі рукави. Однак стиль і задум сукні Гранде все ж натякає на лук, який підкорив світ майже 57 років тому.

Раніше Аріана вже копіювала образи відомих акторок, зокрема носила копію вбрання французької акторки Катрін Деньов, причому теж з «Оскара».

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Образи акторки Аріани Гранде (14 фото)

Ариана Гранде_1 / © Associated Press

© Associated Press

Аріана Гранде / © Getty Images

Аріана Гранде / © Getty Images

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Аріана Гранде / © Associated Press

Ариана Гранде_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_4 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_2 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_1 / © Associated Press

© Associated Press

Ариана Гранде_2 / © Getty Images

© Getty Images

