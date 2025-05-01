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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
1 хв

Скопіювала образ Бейонсе: Блейк Лайвлі з'явилася в яскравому вбранні канаркового кольору

Вона мала яскравий і гламурний вигляд але це вбрання ми вже бачили раніше.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Блейк Лайвлі

Блейк Лайвлі / © Getty Images

На вечірці на честь фільму «Ще одне просте прохання», яка відбулася в Нью-Йорку, Блейк з’явилося у вбранні жовтого кольору. Її ансамбль, що включав футболку та довгу шовкову спідницю, був від бренду Sergio Hudson.

А щодо аксесуарів, то вона доповнила вбрання гламурними туфлями від Christian Louboutin зі стразами, сумкою у вигляді келиха мартіні від Judith Leiber і прикрасами від Lorraine Schwartz. Талію Блейк підкреслював пояс.

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Її сумка стала відсиланням до фільму «Ще одне просте прохання», в якому вона зіграла. Улюблений напій її героїні у цій картині був якраз мартіні.

Однак у такому ж вбранні раніше з’являлася співачка Бейонсе. Жовте вбрання від Sergio Hudson вона носила на церемонії вручення премії Glamour Women of the Year у листопаді 2024 року.

Бейонсе / © Instagram Бейонсе

Бейонсе / © Instagram Бейонсе

Однак це не перший випадок, коли Блейк копіює вбрання іншої зірки. Також на прем’єрі фільму «Покинь, якщо кохажш» вона прийшла у сукні від Versace з колекції прет-а-порте осінь-зима 2002, яку колись носила Брітні Спірс.

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Getty Images

Блейк Лайвлі / © Associated Press

Блейк Лайвлі / © Associated Press

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