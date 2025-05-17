Скопіювала образ Мілли Йовович: модель Беллу Хадід помітили у особливій срібній сукні

Белла Хахід / © Getty Images

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Модель Белла Хадід зовсім нещодавно сяяла перед фотографами на знаменитій набережній Круазет у шикарній чорній сукні від бренду Saint Laurent.

Белла Хадід у Каннах / © Associated Press

Однак після того, як вона покину Францію і вирушила до Великої Британії, щоб рекламувати свій бренд Orebella, Канни її не відпускали. Белла для нового виходу на публіку надихнулася легендарним образом акторки Мілли Йовович, який та носила 1997 року під час фотоколу присвяченого фільму «П'ятий елемент». Хадід одягла срібною асиметричну сукню від John Galliano з колекції осінь-зима 1997 року, яку прикрашали квіти. Носила своє вбрання вона із срібними туфлями від Jimmy Choo.

Белла Хадід у Лондоні / © Getty Images

Мілла в такій самій сукні 28 років тому теж мала дивовижний вигляд. Акторка поєднала тоді вбрання з босоніжками з ремінцями-пружинами та чорною сумкою.

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Мілла Йовович і Брюс Вілліс, 1997 рік / © Getty Images

До речі, на червону доріжку Йовович потім вийшла в не менш легендарній «голій» сукні.

Люк Бессон, Мілла Йовович, Кріс Такер / © Associated Press

Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід з батьком / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images Белла Хадід / © Getty Images