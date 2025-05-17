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- Шоу-бізнес
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Скопіювала образ Мілли Йовович: модель Беллу Хадід помітили у особливій срібній сукні
Сукня, яку вона презентувала шанувальникам та фотографам у Лондоні, вперше була представлена на подіумі для колекції 1997 року.
Модель Белла Хадід зовсім нещодавно сяяла перед фотографами на знаменитій набережній Круазет у шикарній чорній сукні від бренду Saint Laurent.
Однак після того, як вона покину Францію і вирушила до Великої Британії, щоб рекламувати свій бренд Orebella, Канни її не відпускали. Белла для нового виходу на публіку надихнулася легендарним образом акторки Мілли Йовович, який та носила 1997 року під час фотоколу присвяченого фільму «П'ятий елемент». Хадід одягла срібною асиметричну сукню від John Galliano з колекції осінь-зима 1997 року, яку прикрашали квіти. Носила своє вбрання вона із срібними туфлями від Jimmy Choo.
Мілла в такій самій сукні 28 років тому теж мала дивовижний вигляд. Акторка поєднала тоді вбрання з босоніжками з ремінцями-пружинами та чорною сумкою.
До речі, на червону доріжку Йовович потім вийшла в не менш легендарній «голій» сукні.