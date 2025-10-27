Скопіювала образ Ніколь Кідман: Кендалл Дженнер вийшла на подіум у луку з фільму "Мулен Руж!"

Кендалл Дженнер / © Getty Images

Реклама

У неділю в студії Paramount у Лос-Анджелесі відбувся щорічний показ моди Vogue World, темою якого цього року став Голлівуд минулого і сьогодення. Однією з тих, хто взяв участь у заході, була молодша сестра Кім Кардашян — Кендалл Дженнер.

Модель вийшла на подіум у розкішному творінні від Кетрін Мартін — австралійської художниці з костюмів, лауреатки чотирьох «Оскарів». Мартін отримала одну зі своїх золотих статуеток за роботу над фільмом 2001 року «Мулен Руж!».

Кендалл Дженнер під час Vogue World / © Getty Images

Саме в розкішному срібно-чорному боді в стилі кабаре з’явилася в цьому культовому мюзиклі акторка Ніколь Кідман.

Реклама

Також як і Ніколь, Кендалл доповнила вбрання капелюхом-циліндром, високими рукавичками, сітчастими колготками і туфлями.

Ніколь Кідман у фільмі 2001 року «Мулен Руж!» / © скриншот з відео

Ніколь Кідман у фільмі 2001 року «Мулен Руж!» / © скриншот з відео

Сама Кідман теж взяла участь у Vogue World. Акторка відкрила показ в образі фатальної жінки, який став відсиланням до акторки Ріти Гейворт у нуарному фільмі 1946 року «Гільда».

Ніколь Кідман / © Getty Images