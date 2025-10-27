- Дата публікації
Скопіювала образ Ніколь Кідман: Кендалл Дженнер вийшла на подіум у луку з фільму "Мулен Руж!"
Це вбрання стало відсиланням до одного з найкультовіших і знакових образів Кідман і принесло їй першу номінацію на «Оскар».
У неділю в студії Paramount у Лос-Анджелесі відбувся щорічний показ моди Vogue World, темою якого цього року став Голлівуд минулого і сьогодення. Однією з тих, хто взяв участь у заході, була молодша сестра Кім Кардашян — Кендалл Дженнер.
Модель вийшла на подіум у розкішному творінні від Кетрін Мартін — австралійської художниці з костюмів, лауреатки чотирьох «Оскарів». Мартін отримала одну зі своїх золотих статуеток за роботу над фільмом 2001 року «Мулен Руж!».
Саме в розкішному срібно-чорному боді в стилі кабаре з’явилася в цьому культовому мюзиклі акторка Ніколь Кідман.
Також як і Ніколь, Кендалл доповнила вбрання капелюхом-циліндром, високими рукавичками, сітчастими колготками і туфлями.
Сама Кідман теж взяла участь у Vogue World. Акторка відкрила показ в образі фатальної жінки, який став відсиланням до акторки Ріти Гейворт у нуарному фільмі 1946 року «Гільда».