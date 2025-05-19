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- Шоу-бізнес
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Скопіювала образ Ніколь Кідман: Розі Гантінгтон-Вайтлі вийшла в світ у сукні зі шнурівкою
Модель відвідала Канни, де зараз у розпалі 78-й кінофестиваль.
Британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі, відома як одна з «ангелів» Victoria’s Secret, відвідала вечерю Women in Motion, організовану компанією Kering. Захід відбувся у межах 78-го Каннського кінофестивалю.
Розі обрала для цього заходу елегантну чорну сукню від відомого бренду Balenciaga. Спереду сукня була дуже звичайною і не мала жодного декору, а також красиво підкреслювала фігуру знаменитої моделі.
Однак на спині сукня мала шнурівку широкими атласними стрічками. Стрічки Розі зав’язала також і на зап’ястя рук. Образ зірки доповнили сонцезахисні окуляри та діамантові прикраси — сережки і кольє.
У сукні схожого дизайну — зі шнурівкою від шиї до підлоги — також нещодавно вийшла у світ і Ніколь Кідман. Оскароносна акторка носила вбрання червоного кольору, а також у її сукні були рукави та горловина.