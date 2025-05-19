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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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235
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1 хв

Скопіювала образ Ніколь Кідман: Розі Гантінгтон-Вайтлі вийшла в світ у сукні зі шнурівкою

Модель відвідала Канни, де зараз у розпалі 78-й кінофестиваль.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Розі Гантінгтон-Вайтлі

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Британська супермодель Розі Гантінгтон-Вайтлі, відома як одна з «ангелів» Victoria’s Secret, відвідала вечерю Women in Motion, організовану компанією Kering. Захід відбувся у межах 78-го Каннського кінофестивалю.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі обрала для цього заходу елегантну чорну сукню від відомого бренду Balenciaga. Спереду сукня була дуже звичайною і не мала жодного декору, а також красиво підкреслювала фігуру знаменитої моделі.

Однак на спині сукня мала шнурівку широкими атласними стрічками. Стрічки Розі зав’язала також і на зап’ястя рук. Образ зірки доповнили сонцезахисні окуляри та діамантові прикраси — сережки і кольє.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

Розі Гантінгтон-Вайтлі / © Associated Press

У сукні схожого дизайну — зі шнурівкою від шиї до підлоги — також нещодавно вийшла у світ і Ніколь Кідман. Оскароносна акторка носила вбрання червоного кольору, а також у її сукні були рукави та горловина.

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ніколь Кідман / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

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