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- Шоу-бізнес
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Скопіювала образ принцеси Монако: дружина Адама Сендлера в сукні з квітами на прем'єрі фільму
Раніше сукню, як у Джекі, носила ще одна відома особистість.
Дружина актора, сценариста і продюсера Адама Сендлера — 50-річна Джекі Сендлер — прийшла підтримати його в день прем’єри комедії «Щасливчик Гілмор 2». Фільм зняли через 29 років після виходу на екрани першої частини, і, як і першого разу, в ньому знявся Адам Сендлер.
Джекі одягла на прем’єру довгу чорну сукню А-силуету від бренду Giambattista Valli. Це вбрання було елегантним та водночас романтичним, мало глибоке квадратне декольте, а також накладні кишені, ґудзики й квіти з тканини. Образ Джекі доповнила лише легким макіяжем та укладанням, а також зробила червоний манікюр і надягнула кілька коштовностей.
У шлюбі з Адамом Джекі від 22 червня 2003 року. До весілля пара зустрічалася 6 років. У подружжя є дві дочки — Сейді Медісон і Санні Меделін Сендлер.
Але Джекі не єдина знаменитість, якій сподобалося це вбрання. Також подібну сукню, але ніжно-рожевого відтінку, нещодавно одягала на церемонію вручення премії ELLE Style Awards 2025 25-річна Александра Ганноверська — принцеса Монако. Вона молодша донька принцеси Монако Кароліни.