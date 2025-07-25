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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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191
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Скопіювала образ принцеси Монако: дружина Адама Сендлера в сукні з квітами на прем'єрі фільму

Раніше сукню, як у Джекі, носила ще одна відома особистість.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джекі Сендлер

Джекі Сендлер / © Associated Press

Дружина актора, сценариста і продюсера Адама Сендлера — 50-річна Джекі Сендлер — прийшла підтримати його в день прем’єри комедії «Щасливчик Гілмор 2». Фільм зняли через 29 років після виходу на екрани першої частини, і, як і першого разу, в ньому знявся Адам Сендлер.

Джекі одягла на прем’єру довгу чорну сукню А-силуету від бренду Giambattista Valli. Це вбрання було елегантним та водночас романтичним, мало глибоке квадратне декольте, а також накладні кишені, ґудзики й квіти з тканини. Образ Джекі доповнила лише легким макіяжем та укладанням, а також зробила червоний манікюр і надягнула кілька коштовностей.

Джекі Сендлер / © Associated Press

Джекі Сендлер / © Associated Press

У шлюбі з Адамом Джекі від 22 червня 2003 року. До весілля пара зустрічалася 6 років. У подружжя є дві дочки — Сейді Медісон і Санні Меделін Сендлер.

Джекі та Адам Сендлер / © Associated Press

Джекі та Адам Сендлер / © Associated Press

Але Джекі не єдина знаменитість, якій сподобалося це вбрання. Також подібну сукню, але ніжно-рожевого відтінку, нещодавно одягала на церемонію вручення премії ELLE Style Awards 2025 25-річна Александра Ганноверська — принцеса Монако. Вона молодша донька принцеси Монако Кароліни.

Олександра Ганноверська / © Getty Images

Олександра Ганноверська / © Getty Images

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