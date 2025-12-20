Скопіювала образ старшої сестри: Кайлі Дженнер показалася у особливій сукні у пір’ям

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Під кінець року Кайлі Дженнер вирішила опублікувати серію святкових фотографій у ніжно-рожевій сукні. Дівчина була одягнена у оригінальний витвір від бренду Conner Ives з весняної колекції на 2026 рік.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Сукня-халтер мала прозорий сірий шар поверх яскраво-рожевої комбінації і таке поєднання тканин створювало дуже цікавий дизайн. Вона обласкала фігуру і підкреслювала її, а також була прикрашена великим рожевим пір’ям, яке стало головним акцентом образу.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Також чокер із пір’я Кайлі одягла на шию.

Кайлі Дженнер / © Instagram Кайлі Дженнер

Цікаво, що таку ж сукню, але довшу і лавандового відтінку нещодавно носила старша сестра Кайлі — Кім Кардашян на презентації серіалу, у якому зіграла.