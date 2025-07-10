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- Шоу-бізнес
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Скопіювала скандальне «голе» вбрання: Кіра Найтлі прийшла в образі Барбри Стрейзенд на кінофестиваль
На вбранні Найтлі був відсутній лише чорний бант.
1969 року акторка та співачка Барбра Стрейзенд вирішила відмовитися від звичних вечірніх суконь і одягла на червону доріжку «Оскара» повністю прозорий штанний костюм. Дизайнером її сміливого вбрання був Арнольд Сказі.
Але якщо до «Оскара» про дизайнера мало хто знав, то після церемонії він прокинувся дуже відомим, адже фото «голої» Барбари було в усіх газетах. Артистка не врахувала, що у світлі софітів її вбрання просвічуватиметься. Її ансамбль складався з блузи з білим коміром та манжетами, а також штаныв-кльош.
Через багато років з того дня образ зірки вирішила повторити британська акторка Кіра Найтлі. Вона з'явилася в практично ідентичному вбранні під час 3-го Міжнародного кінофестивалю у Франції. Але ось вбрання Кіри на відміну від лука Стрейзенд було не прозорим. Лук Кіри був від Chanel з круїзної колекції 2026.