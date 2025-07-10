Скопіювала скандальне «голе» вбрання: Кіра Найтлі прийшла в образі Барбри Стрейзенд на кінофестиваль

Кіра Найтлі / © Getty Images

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1969 року акторка та співачка Барбра Стрейзенд вирішила відмовитися від звичних вечірніх суконь і одягла на червону доріжку «Оскара» повністю прозорий штанний костюм. Дизайнером її сміливого вбрання був Арнольд Сказі.

Але якщо до «Оскара» про дизайнера мало хто знав, то після церемонії він прокинувся дуже відомим, адже фото «голої» Барбари було в усіх газетах. Артистка не врахувала, що у світлі софітів її вбрання просвічуватиметься. Її ансамбль складався з блузи з білим коміром та манжетами, а також штаныв-кльош.

Барбра Стрейзанд / © Associated Press

Через багато років з того дня образ зірки вирішила повторити британська акторка Кіра Найтлі. Вона з'явилася в практично ідентичному вбранні під час 3-го Міжнародного кінофестивалю у Франції. Але ось вбрання Кіри на відміну від лука Стрейзенд було не прозорим. Лук Кіри був від Chanel з круїзної колекції 2026.

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Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Associated Press Кіра Найтлі / © Associated Press Кіра Найтлі / © Associated Press Кіра Найтлі / © Associated Press Кіра Найтлі / © Associated Press Кіра Найтлі / © Associated Press Кіра Найтлі / © Getty Images Кіра Найтлі / © Getty Images Кіра Найтлі / © Getty Images Кіра Найтлі / © Getty Images Кіра Найтлі / © Getty Images Кіра Найтлі / © Getty Images Кіра Найтлі / © Getty Images Кіра Найтлі / © Getty Images Кіра Найтлі / © Associated Press Кіра Найтлі / © Associated Press Кіра Найтлі / © Associated Press Кіра Найтлі / © Getty Images Кіра Найтлі / © Getty Images