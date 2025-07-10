ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
125
Час на прочитання
1 хв

Скопіювала скандальне «голе» вбрання: Кіра Найтлі прийшла в образі Барбри Стрейзенд на кінофестиваль

На вбранні Найтлі був відсутній лише чорний бант.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Кіра Найтлі

Кіра Найтлі / © Getty Images

1969 року акторка та співачка Барбра Стрейзенд вирішила відмовитися від звичних вечірніх суконь і одягла на червону доріжку «Оскара» повністю прозорий штанний костюм. Дизайнером її сміливого вбрання був Арнольд Сказі.

Але якщо до «Оскара» про дизайнера мало хто знав, то після церемонії він прокинувся дуже відомим, адже фото «голої» Барбари було в усіх газетах. Артистка не врахувала, що у світлі софітів її вбрання просвічуватиметься. Її ансамбль складався з блузи з білим коміром та манжетами, а також штаныв-кльош.

Барбра Стрейзанд / © Associated Press

Барбра Стрейзанд / © Associated Press

Через багато років з того дня образ зірки вирішила повторити британська акторка Кіра Найтлі. Вона з'явилася в практично ідентичному вбранні під час 3-го Міжнародного кінофестивалю у Франції. Але ось вбрання Кіри на відміну від лука Стрейзенд було не прозорим. Лук Кіри був від Chanel з круїзної колекції 2026.

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Associated Press

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Кіра Найтлі / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie