Скопіювала свій же образ: Шарліз Терон в оксамитовій сукні з рюшами на спині викликала фурор

Шарліз Терон / © Getty Images

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Шарліз Терон показала, чому роками залишається однією з найелегантніших жінок Голлівуду, а також як носить одну й ту саму річ по-різному. Вона з’явилася у творінні, яке поєднало позачасову елегантність, високу моду та дозу театральної драми — оксамитовій сукні від Givenchy.

Вбрання акторки було ефектного червоного кольору, мало галтер і багато драпувань. З першого погляду було зрозуміло, що це не класична вечірня сукня, адже вона також мала глибокий розріз до стегна, відкриту спину та багато інших додаткових елементів, зокрема складки на бедрах.

Шарліз Терон / © Getty Images

Також оригінальні складки прикрашали сукню Шарліз і на спині та попереку. Вона наділа також великі креативні рукавички з об’ємними складками та довгими бантами, які мали дуже незвичайний вигляд і поєднувалися з її чорними босоніжками.

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Шарліз Терон / © Getty Images

Однак цей образ акторки є повтором — того ж дня вона вийшла на фотокол у такій самій сукні, але чорного кольору. Образ Терон обрала для заходу, присвяченого фільму «Одіссея», який став роботою Крістофера Нолана.

Шарліз Терон / © Associated Press

Шарліз Терон / © Associated Press

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