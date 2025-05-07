Скопіювала вбрання принцеси Діани: Джорджина Родрігес надихнулася легендарним образом

Джорджина Родрігес / © Associated Press

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Ефектна зірка вибрала для своєї появи сукню в білизняному стилі від бренду Vetements.

Вбрання було довгим і прикрашеним мереживним оздобленням, на спідниці у нього був високий розріз, який відкривав ногу зірки та демонстрував туфлі. Родрігес доповнила вбрання блискучим діамантовим кольє від Chopard, а також «мокрим» укладанням.

© Associated Press

Образ зірки дуже нагадав вбрання ще однієї легенди — принцеси Діани, яке та одягла на Met Gala 1996 року. Образ британської принцеси був створений модельєром Джоном Гальяно, який тоді працював у Dior. Однак на відміну від луку Джорджини, сукня Діани була темно-синьою і без розрізу.

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Проте зазначимо, що Джорджина Родрігес і бренд Vetements копіюють образ іншої зірки не вперше. 2024 року вона відвідала Венеційський кінофестиваль у точній копії вбрання, створеного американським художником з костюмів Мерілін Венс для фільму «Красуня».

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press Джорджина Родрігес / © Getty Images Джорджина Родрігес / © Getty Images Джорджина Родрігес / © Getty Images Джорджина Родрігес / © Getty Images Джорджина Родрігес і Роналду на MTV European Awards / © Associated Press Джорджина Родрігес і Роналду на MTV European Awards / © Associated Press Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду / © Getty Images Джорджина Родрігес / © Getty Images Джорджина Родрігес / © Getty Images Джорджина Родрігес / © Getty Images © Instagram Джорджини Родрігес © Associated Press © Instagram Джорджини Родрігес © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Instagram Джорджини Родрігес © Associated Press © Associated Press © Instagram Джорджини Родрігес © Instagram Джорджини Родрігес © Getty Images © Associated Press