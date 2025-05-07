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- Шоу-бізнес
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Скопіювала вбрання принцеси Діани: Джорджина Родрігес надихнулася легендарним образом
31-річна кохана футболіста Кріштіану Роналду дебютувала цього року на Met Gala.
Ефектна зірка вибрала для своєї появи сукню в білизняному стилі від бренду Vetements.
Вбрання було довгим і прикрашеним мереживним оздобленням, на спідниці у нього був високий розріз, який відкривав ногу зірки та демонстрував туфлі. Родрігес доповнила вбрання блискучим діамантовим кольє від Chopard, а також «мокрим» укладанням.
Образ зірки дуже нагадав вбрання ще однієї легенди — принцеси Діани, яке та одягла на Met Gala 1996 року. Образ британської принцеси був створений модельєром Джоном Гальяно, який тоді працював у Dior. Однак на відміну від луку Джорджини, сукня Діани була темно-синьою і без розрізу.
Проте зазначимо, що Джорджина Родрігес і бренд Vetements копіюють образ іншої зірки не вперше. 2024 року вона відвідала Венеційський кінофестиваль у точній копії вбрання, створеного американським художником з костюмів Мерілін Венс для фільму «Красуня».