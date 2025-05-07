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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
718
Час на прочитання
1 хв

Скопіювала вбрання принцеси Діани: Джорджина Родрігес надихнулася легендарним образом

31-річна кохана футболіста Кріштіану Роналду дебютувала цього року на Met Gala.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Джорджіна Родрігес

Джорджина Родрігес / © Associated Press

Ефектна зірка вибрала для своєї появи сукню в білизняному стилі від бренду Vetements.

Вбрання було довгим і прикрашеним мереживним оздобленням, на спідниці у нього був високий розріз, який відкривав ногу зірки та демонстрував туфлі. Родрігес доповнила вбрання блискучим діамантовим кольє від Chopard, а також «мокрим» укладанням.

/ © Associated Press

© Associated Press

Образ зірки дуже нагадав вбрання ще однієї легенди — принцеси Діани, яке та одягла на Met Gala 1996 року. Образ британської принцеси був створений модельєром Джоном Гальяно, який тоді працював у Dior. Однак на відміну від луку Джорджини, сукня Діани була темно-синьою і без розрізу.

/ © Getty Images

© Getty Images

Проте зазначимо, що Джорджина Родрігес і бренд Vetements копіюють образ іншої зірки не вперше. 2024 року вона відвідала Венеційський кінофестиваль у точній копії вбрання, створеного американським художником з костюмів Мерілін Венс для фільму «Красуня».

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду / © Associated Press

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес і Роналду на MTV European Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду на MTV European Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду на MTV European Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Роналду на MTV European Awards / © Associated Press

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду / © Getty Images

Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родрігес / © Getty Images

Джорджина Родригес_1 / © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родригес_5 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_2 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_2 / © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родригес_1 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джорджина Родригес_3 / © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родригес_2 / © Instagram Джорджини Родрігес

© Instagram Джорджини Родрігес

Джорджина Родригес_2 / © Getty Images

© Getty Images

Джорджина Родригес_6 / © Associated Press

© Associated Press

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