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Скопіювала "голий" образ іншої зірки: співачка одягла відверте вбрання на червону доріжку в Саудівській Аравії

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Скопіювала "голий" образ іншої зірки: співачка одягла відверте вбрання на червону доріжку в Саудівській Аравії

Тіара-Марія Інтернету / Фото: Associated Press

Повтори вечірнього вбрання на червоних доріжках зовсім не рідкість.

Тіара-Марія Вебе, співачка-початківиця та інфлюенсерка, відвідала церемонію закриття Міжнародного кінофестивалю на Червоному морі, який відбувався у Джидді, Саудівська Аравія.

На червоній доріжці дівчина привернула загальну увагу своєю відвертою сукнею від бренду Nicolas Jebran.

Вбрання було білим, мало довгу спідницю зі складками та ефектним розрізом, практично до талії.

Тіара-Марія Інтернету / © Associated Press
Тіара-Марія Інтернету / Фото: Associated Press

Також сукня мала довгі рукави та високий комір, а в зоні грудей воно було повністю прозорим. Груди дівчини прикривали лише величезні декоративні квіти.

Тіара-Марія Інтернету / © Associated Press
Тіара-Марія Інтернету / Фото: Associated Press

Але попри такий незвичайний вибір сукні, Тіара-Марія не єдина, хто одягав це вбрання цього року. У такій самій сукні на червоній доріжці 76-го Каннського кінофестивалю сяяла індійська акторка Еша Гупта.

Їша Гупта / © Getty Images
Їша Гупта / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
640
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