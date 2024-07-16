Скопіювала культове вбрання: співачка Doja Cat вийшла на сцену в корсеті та сюртуку 18 століття

Співачка Doja Cat взяла участь у музичному фестивалі Wireless Music Festival, що відбувався у Лондоні на території Finsbury Park. На сцену в Британії вона вирішила вийти у тематичному вбранні, яке імітувало прапор країни.

Doja Cat / Фото: Associated Press

На Doja Cat був корсет, що підкреслює талію з поясом-ланцюжком, прикрашеним великим хрестом. Також вона одягла капронові колготки та чорні мереживні труси.

Це вбрання було створене для зірки на індивідуальне замовлення брендом Dilara Findikoglu. Розпис на одязі був ручним, а також його доповнював сюртук, але артистка його зняла під час виступу. Речі є унікальними, оскільки корсет і сюртук створені ще у 18 столітті і бренд підшив ці реліквії за фігурою артистки.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Без сумнівів, дивлячись на це вбрання в пам'яті спливає образ співачки Джері Голлівелл із гурту Spice Girls, в якому та 1997 року виступала на відкритті Brit Awards. Сукня стала культовим символом гурту та кінця 90-х років. Схоже, що саме цим луком надихався бренд, під час створення вбрання для Doja Cat.

Джері Халліуелл на Brit Awards, 1997 рік / Фото: Getty Images

Як створювалися ці унікальні вироби, бренд показав у Instagram.

Вбрання Doja Cat

Вбрання Doja Cat

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