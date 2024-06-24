Скопіювала образ Белли Хадід: польська модель з'явилася із золотими бронхами на голих грудях

Зірка обрала для модного шоу одне з найсміливіших вбрань цього бренду.
Польська модель Сабіна Якубович, яка неодноразово прикрашала обкладинки Vogue та інших відомих глянців, відвідала Тиждень моди у Парижі. Зірка з'явилася на презентації колекції осінь-зима 2024 Модного дому Schiaparelli.
Модель обрала для своєї появи на цьому показі один із найсміливіших витворів бренду — топ-кольє у вигляді золотих бронхів. Цей незвичайний і без сумнівів сміливий виріб тримався на масивному ланцюжку-галтері та присосках, які також закривали частково груди.
Носила золоті бронхи Сабіна в поєднанні з чорною обтислою спідницею, прикрашеною ґудзиками, взуттям на платформі, а також браслетом-манжетою з оком. Модель також зробила романтичну зачіску з кучерями заради якої наростила волосся.
Однак першою, хто продемонструвала цей унікальний топ, була американська супермодель Белла Хадід. Зірка цей виріб Schiaparelli одягла на червону доріжку 74-го каннського кінофестивалю, який відбувався 2021 року. Носила його Белла тоді в поєднанні з чорною сукнею, у якої було глибоке декольте, що оголювало груди.
Вбрання вперше було представлено в колекції осінь-зима 2021-2022.
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