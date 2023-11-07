Скопіювала образ Брітні Спірс: акторка Енн Гетевей з'явилася на церемонії у джинсовій сукні

Голлівудська зірка Енн Гетевей була однією із запрошених зірок на фешнцеремонії CFDA Fashion Awards у Нью-Йорку. Акторка вирішила привернути увагу до своєї персони джинсовою сукнею від бренду Ralph Lauren.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Це вбрання, що складається з корсетного топу з ґудзиками та довгої спідниці зі шлейфом, було представлено брендом у колекції весна-літо 2024. Верхня частина аутфіту була в темно-синьому відтінку, а ось нижня — зроблена з джинсу трохи світлішого. Також її ансамблі прикрашав квітковий малюнок.

Образ Енн доповнила макіяжем, укладанням та розкішними прикрасами від ювелірного бренду Bulgari – кольє з діамантами та сапфірами, а також браслета та каблучки.

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Енн Гетевей / Фото: Associated Press

Але в історії моди це не єдиний випадок, коли знаменитість виходить на публіку у джинсовій сукні. Найзнаменитішим подібним вбранням є сукня співачки Брітні Спірс, в якій вона з'явилася 2001 року на American Music Awards.

Брітні Спірс і Джастін Тімберлейк / Фото: Associated Press

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