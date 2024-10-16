Скопіювала образ Гайді Клум: канадська модель Коко Роша одягла сукню з деніму

Канадська модель Коко Роша відвідала гламурну вечірку на честь 40-річчя Fashion Group International Night of Stars, яка відбулася у готелі Plaza Hotel 15 жовтня 2024 року у Нью-Йорку. Для цього гламурного світського заходу відома модель обрала довгу сукню з деніму.

На зірці була сукня зі шлейфом повністю виконана з темного джинсу. У неї були рукави, які вона носила підгорнутими, розріз на спідниці, шлейф та декольте. Також вбрання прикрашали ґудзики-заклепки. Воно було пошито наче з безлічі клаптиків джинсів.

Образ модель доповнила чорними туфлями на підборах, матовим макіяжем, парою сережок у вухах та зачіскою.

Коко Роша / Фото: Getty Images

Джинсова сукня моделі мала дуже незвичайний вигляд, особливо з огляду на гламурну подію, для якої вона її обрала, але раніше подібний лук ми вже бачили. Навесні німецька супермодель Гайді Клум одягла сукню з деніму на захід у Беверлі-Гіллз – церемонію вручення нагород Fashion Trust Awards. Вона тоді вирішила привернути увагу ефектною асиметричною сукнею з деніму від бренду Sonia Carrasco.

Гайді Клум / Фото: Getty Images

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