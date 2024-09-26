Скопіювала образ із вірусного відео: Леді Гага з'явилася на фотоколлі в особливій мінісукні

Це один із найочікуваніших фільмів року. Акторка готується до кожної своєї появи і цього разу в її луку був невеликий прихований зміст.

Вже 3 жовтня в український прокат виходить фільм "Джокер: Божевілля на двох", в якому до Гоакіна Фенікса приєднається Леді Гага. Оскільки прем'єра картини за DC Comics вже зовсім скоро, команда розпочала його активне просування.

Леді Гага / Фото: Associated Press

26 вересня у Лондоні провели фотокол до фільму. На цьому заході артистка позувала на даху однієї з будівель у центрі міста.

На Газі того дня було вбрання, яке точно відповідало її кіношному персонажу Гарлі Квінн — вінтажна сукня Anthony Richards 80-х років у квітковий принт, яку вона поєднала з білими смугастими гольфами та чорними туфлями на величезній платформі з безліччю ремінців. То була модель від бренду Marc Jacobs.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Також артистка одягла сонцезахисні окуляри та перуку з червоно-чорним волоссям.

Леді Гага / Фото: Associated Press

Гоакін Фенікс також до неї приєднався на фотосесії.

Леді Гага та Хоакіну Фенікс / Фото: Associated Press

Але цю сукню Гага обрала не просто так. Точно в такому ж вбранні вона з'явилася декількома днями раніше у проморолику, який був знятий на підтримку фільму та нової виставки у Луврі Figures of the Fool. У відео вона йде вночі залами найвідомішого музею у світі (мабуть, натякавши, що вона туди прокралася), а на тлі грає пісня у її виконанні. Потім співачка наближається до Мони Лізи, яка сховала за склом. Гага дістає червону помаду та малює на склі усмішку.

Зазначило також, що точно з такою ж зачіскою — червоною перукою — Гага позувала днем раніше на червоній доріжці в Лондоні під час прем'єри фільму. Тоді на ній був костюм від Celine та прикраси Tiffany & Co.

Леді Гага / Фото: Associated Press

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