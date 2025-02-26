Скопіювала образ Катрін Деньов: Аріана Гранде одягла особливу сукню Saint Laurent

32 роки тому дуже схожа сукня вже прикрашала "Оскар".
У США, у вівторок, 25 лютого, відбулася щорічна традиційна вечеря на честь номінантів на премію "Оскар". Гостею заходу стала співачка та акторка Аріана Гранде, яка цього року вперше номінована на цю нагороду у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану".
Аріана обрала для заходу довгу чорну сукню-бюстьє від Saint Laurent із колекції Haute Couture осінь-зима 1991-1992. Вона була чорною, виконана з ніжного шифону, який красиво спадав до підлоги, а також під грудьми сукню прикрашав великий чорний бант.
У верхній частині сукня була прикрашена великими рожевими пір'ям. Завершували образ Гранде сережки від Swarovski, макіяж та зачіска-пучок.
Однак Гранде не перша, хто носить цю сукню. У далекому 1993 році схоже вбрання одягла французька акторка Катрін Деньов, причому теж на "Оскар". Її сукня теж була прикрашена бантом під грудьми і таким же рожевим пір'ям.
Образ вона тоді доповнила масивними прикрасами з камінням та яскравим клатчем.
Сукня французької зірки була продана з аукціону Christie's у 2019 році за 18 750 євро.
Нагадаємо, що раніше Гранде продемонструвала вбрання ніжно-рожевого кольору, яке прикрашали квіти з пір'я.
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