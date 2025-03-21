Скопіювала образ Наталі Портман: Селена Гомес відвідала популярне шоу у оксамитовому вбранні

Ця оригінальна сукня була створена Mugler для колекції 1981 року, а називається модель Vampire Dress.
Співачка та акторка Селена Гомес прийшла на "Нічне шоу з Джиммі Феллоном" (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon) зі своїм нареченим Бенні Бланко. Пара розповіла ведучому про те, як вони разом працювали над своїм першим альбомом I Said I Love You First.
Селена одягла з цієї нагоди чорну оксамитову сукню креативного фасону від бренду Mugler. Носила її вона у поєднанні з туфлями від Christian Louboutin та колготками. Також вона одягла гламурні прикраси, зробила зачіску та макіяж. Бенні ж одягнув зовсім інше вбрання, адже поєднав сорочку лавандового кольору з принтом, джинси з вишивкою та багато різних прикрас.
Сукня Селени була точно такою як і та, яку 2021 року носила акторка Наталі Портман. Вона тоді її одягла на галаконцерт танцювального проєкту у Лос-Анджелесі.
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