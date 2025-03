Скопіювала образ Наталі Портман: Селена Гомес відвідала популярне шоу у оксамитовому вбранні

Співачка та акторка Селена Гомес прийшла на "Нічне шоу з Джиммі Феллоном" (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon) зі своїм нареченим Бенні Бланко. Пара розповіла ведучому про те, як вони разом працювали над своїм першим альбомом I Said I Love You First.

Селена одягла з цієї нагоди чорну оксамитову сукню креативного фасону від бренду Mugler. Носила її вона у поєднанні з туфлями від Christian Louboutin та колготками. Також вона одягла гламурні прикраси, зробила зачіску та макіяж. Бенні ж одягнув зовсім інше вбрання, адже поєднав сорочку лавандового кольору з принтом, джинси з вишивкою та багато різних прикрас.

Селена Гомес та Бенні Бланко / Фото: Getty Images

Сукня Селени була точно такою як і та, яку 2021 року носила акторка Наталі Портман. Вона тоді її одягла на галаконцерт танцювального проєкту у Лос-Анджелесі.

Наталі Портман / Фото: Getty Images

Читайте також:

Селена Гомес у вечірніх сукнях (20 фото)