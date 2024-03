Скопіював легендарний образ Мерілін Монро: Раян Гослінг "розірвав" сцену у рожевому костюмі зі стразами

Церемонія "Оскар" цього року запам'яталася безліччю оригінальних вбрань на червоній доріжці, перемогою українського документального фільму, а також яскравим виступом Раяна Гослінга.

Раян Гослінг / Фото: Associated Press

Гослінг вийшов на сцену церемонії не як актор, а як співак, оскільки виконав пісню I'm Just Ken з фільму "Барбі".

Він був одягнений у рожевий костюм, що віддає шану культовій рожевій сукні, яку Мерілін Монро носила у фільмі "Джентльмени віддають перевагу білявкам".

Мерілін Монро у фільмі "Джентльмени віддають перевагу блондинкам" / Фото: скриншот з відео

Костюм артиста був спеціально розроблений Модним домом Gucci для цього виступу, про що повідомив у Instagram його стиліст Марк Ейвері.

Образ складався з піджака та штанів розшитих стразами, а також сорочки й рукавичок.

Ефективності Гослінгу додали додали сонцезахисні окуляри та укладання.

Пісня I'm Just Ken була цього року номінована у категорії "Найкраща пісня до фільму", але поступилася What Was I Made For? Біллі Айліш та її брата Фіннеаса О'Коннелла.

