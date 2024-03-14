Скопіював легендарний образ Мерілін Монро: Раян Гослінг "розірвав" сцену у рожевому костюмі зі стразами

Він заспівав свій хіт із фільму "Барбі", який цього року був серед номінантів.
Церемонія "Оскар" цього року запам'яталася безліччю оригінальних вбрань на червоній доріжці, перемогою українського документального фільму, а також яскравим виступом Раяна Гослінга.
Гослінг вийшов на сцену церемонії не як актор, а як співак, оскільки виконав пісню I'm Just Ken з фільму "Барбі".
Він був одягнений у рожевий костюм, що віддає шану культовій рожевій сукні, яку Мерілін Монро носила у фільмі "Джентльмени віддають перевагу білявкам".
Костюм артиста був спеціально розроблений Модним домом Gucci для цього виступу, про що повідомив у Instagram його стиліст Марк Ейвері.
Образ складався з піджака та штанів розшитих стразами, а також сорочки й рукавичок.
Ефективності Гослінгу додали додали сонцезахисні окуляри та укладання.
Пісня I'm Just Ken була цього року номінована у категорії "Найкраща пісня до фільму", але поступилася What Was I Made For? Біллі Айліш та її брата Фіннеаса О'Коннелла.
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