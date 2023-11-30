"Скоро буде Паска" та "ДОБРИЙ ДЕНЬ Everybody": як гурт "Мюслі UA" обирає історії своїх треків

У нас кожного дня трапляються історії, про які потрібно говорити. Вони мають важливе значення або приховують значущі меседжі, про які мають почути інші. "Мюслі UA" – інкогніто-творці, що розкривають ДНК кожного українця. Своєю творчістю вони висвітлюють важливі проблеми через реальні історії українців у музичній обробці. Ми поспілкувалися з хлопцями та дізналися, як вони обирають історії, як їхня творчість впливає на людей та як виникла відома пісня "За териконами".

"Мюслі UA"

Як ви обираєте "історії", про які потрібно говорити?

Команда Musli.UA без перебільшення знаходиться у постійному пошуці. Щодня у наш внутрішній чат надсилається маса матеріалів для подальшого опрацювання. У кінцевому результаті в якомусь форматі у соціальних мережах або на якихось майданчиках виходить лише десь 10% вже опрацьованого матеріалу. Наші підписники також дуже активні, постійно позначають нас у коментарях, надсилають різні меми, вирізки з відео, щось кумедне. Ми завжди кажемо про те, що Musli.UA – це музика, яку пишуть всі українці.

Як ваша творчість впливає на людей? Що вони мають відчувати після прослуховування ваших треків?

Головною фішкою наших треків є своєчасність. Вони виходять в ті моменти, коли люди цього потребують. Так було з "VOVA ïBash ïx Blyad’". "Скоро буде Паска" теж не виключення. На перший погляд, воно має дуже дитячий вигляд і викликає усмішку, але саме тоді цієї усмішки, нам можливо, не вистачало. Дуже залетів трек "ДОБРИЙ ДЕНЬ Everybody", саме тоді Бориса Джонсона зняли з посади прем’єр-міністра, мабуть, кожен українець хотів його підтримати, сказати слова вдячності. Ця пісня була маленькою вдячністю нашим друзям і партнерам з Великої Британії.

"Мюслі UA"

"За териконами" – історія про війну, яка не десь там. Чому цей трек має звучати всюди?

Цей трек повинен звучати, щоб люди не забували – війна дуже близько, а не десь там. Він має бути після перемоги, щоб люди пам’ятали, як та завдяки кому ми її здобули. Віримо, що так і буде. Перемога не за горами, вона за териконами.

Як автор відреагував на обробку пісні? Розкажіть, як вам вдалося з ним зв’язатися?

Вірш "За териконами" в акапельному виконанні автора ми випадково знайшли у TikTok, тоді стало зрозуміло, що ці рядки мають почути мільйони українців. Але, на жаль, ми так і не змогли знайти автора. Коли ми запостили першу коротку частину треку, то попросили підписників допомогти знайти першоджерело. Після багатьох відміток автор сам вийшов на зв'язок. Це виявився воїн ЗСУ Михайло Скорпіон. Від нього ми дізналися, кому він присвятив ці рядки, де він зараз знаходиться. Хлопець розповів багато цікавого та наші погляди зійшлися в тому, що цей трек повинен бути почутим, тому ми зробили повну версію та разом випустили її. Михайло дуже активно підтримував це у своїх соціальних мережах, відповідав людям.

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