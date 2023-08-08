Скоро до пологового: 41-річна Серена Вільямс у кроптопі від Gucci показала великий живіт

Колишня перша ракетка світу чекає на другу дитину.
Серена Вільямс опублікувала в Instagram нові знімки. На них спортсменка у яскравому образі продемонструвала уже достатньо великий вагітний живіт.
На зірці тенісу був стильний смугастий жовто-зелений костюм від Gucci, який складався із укороченого топа з логотипом бренду та короткими рукавами і мініспідниці.
Свій лук вона доповнила укладанням із локонами і легким макіяжем із акцентом на очах.
"Я так довго чекала на цей момент... І я готова до всього, що мені судилося", - написала під фото спортсменка.
Нагадаємо, Серена Вільямс має 5-річну доньку Олімпію і вже відомо, що у неї знову буде дівчинка.
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