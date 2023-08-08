Скоро до пологового: 41-річна Серена Вільямс у кроптопі від Gucci показала великий живіт

Серена Вільямс опублікувала в Instagram нові знімки. На них спортсменка у яскравому образі продемонструвала уже достатньо великий вагітний живіт.

Серена Вільямс/Instagram

Серена Вільямс/Instagram

На зірці тенісу був стильний смугастий жовто-зелений костюм від Gucci, який складався із укороченого топа з логотипом бренду та короткими рукавами і мініспідниці.

Серена Вільямс/Instagram

Свій лук вона доповнила укладанням із локонами і легким макіяжем із акцентом на очах.

Серена Вільямс/Instagram

"Я так довго чекала на цей момент... І я готова до всього, що мені судилося", - написала під фото спортсменка.

Нагадаємо, Серена Вільямс має 5-річну доньку Олімпію і вже відомо, що у неї знову буде дівчинка.

Читайте також: