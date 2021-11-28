Скоро до пологового: Ешлі Грем показала величезний живіт і розтяжки на ньому

Скоро до пологового: Ешлі Грем показала величезний живіт і розтяжки на ньому

Вже дуже скоро Ешлі Грем стане мамою трьох дітей. Знаменитість чекає на народження двійні.

В Instagram Ешлі Грем опублікувала нові знімки та відео, і фото, на одному з них вагітна зірка показала, який у неї вже великий живіт і не посоромився продемонструвати розтяжки на ньому.

Ешлі в лосинах, кроптопі та болеро, а також взута в чорні крокси з усмішкою позує перед камерою чоловіка Джастіна Ервіна. Він відеооператор і, схоже, всі кадри із сімейного архіву пари його авторства.

"Цієї осені серце переповнене любов'ю", — написала у підписі до ролика знаменитість.

(гортайте фото праворуч)

Під час другої вагітності Ешлі Грем не часто з'являлася на публіці, хоч і продовжує активно зніматися та ділиться деякими деталями своєї роботи з шанувальниками в Instagram. Ймовірно, такі рідкісні виходи все ж таки пов'язані з пандемією коронавірусу.

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