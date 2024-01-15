Скоро до пологового: дружина екс"Холостяка" Михайлюка підкреслила вагітний живіт бежевим вбранням

Дружина головного героя 10-го сезону шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – святкувала вчора, 14 січня, свій день народження. Їй виповнилося 28 років. Із цієї нагоди вона опублікувала в Instagram нове селфі.

На ньому модель постала у бежевому светрі на блискавці і в рубчик та в бежевих лосинах, які підкреслили її вже достатньо великий вагітний живіт.

Даша Хлистун / Фото: Instagram Даші Хлистун

"Свій день народження зустрічаю знов без алкоголю, але насправді дуже щасливою. Вік – це лише цифра. Важливіше, як ти почуваєшся всередині. Я досі тримаю свій внутрішній годинник на 18 років, то нехай так і буде. Дякую вам за теплі слова і привітання", – написала Даша.

Нагадаємо, раніше Даша Хлистун зізналася, як почувається на останніх місяцях вагітності.

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