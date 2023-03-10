Скоро до пологового: вагітна Румер Вілліс з'явилася на показі Versace у чорній мінісукні і на високих підборах

Румер Вілліс разом зі своєю зірковою мамою Демі Мур відвідала показ бренду Versace, який відбувся у Західному Голлівуді, Каліфорнія.

Вагітна Вілліс одягла мінісукню чорного кольору, який у деяких ракурсах приховував її великий живіт. На ній також було чорне пальто і чорні атласні босоніжки з ремінцями з камінням і на високій платформі та підборах.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Руде волосся Румер уклала в локони, зробила легкий макіяж і прикрасила вуха срібними сережками з торочками. У руці вона тримала невелику чорну сумочку з ручкою-ланцюгом.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Мур позувала на червоній доріжці у прозорій блузці, приталеному жакеті, штанях-кльош і асиметричній спідниці зі стразами.

Демі Мур / Фото: Associated Press

Нагадаємо, ми бачили Вілліс влітку минулого року під час прогулянки Лос-Анджелесом. Вона була одягнена у білу майку і білі широкі джинси з високою талією.

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