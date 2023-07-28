Скоро до пологового: зірка "Гаррі Поттера" продемонструвала великий живіт на заході в Каліфорнії

Знаменитість завітала на щорічну церемонію, де нагороджують талановитих студентів.

Британська акторка Бонні Райт, відома багатьом за роллю Джіні Візлі в серії фільмів про Гаррі Поттера, зараз вагітна. Незабаром 32-річна жінка та її чоловік Ендрю Лококо готуються вперше стати батьками.

Проте великий живіт не зупиняє знаменитість ходити на заходи, і днями вона відвідала церемонію вручення студентської премії Yugo BAFTA в Лос-Анджелесі.

На захід Бонні прийшла в дуже простому і повсякденному образі, оскільки на ній була довга синя сукня на бретельках і в принт. Вбрання акторка поєднала зі зручними біркенштоками, легким макіяжем та срібними сережками.

Бонні Райт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що про вагітність майбутня зіркова мама розповіла на своїй сторінці в Instagram опублікувавши знімок із чоловіком.

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